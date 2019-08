Franciacorta Serie D, la presentazione della prima squadra

Parte dalla location del Ristorante Giardino di Paderno Franciacorta la nuova stagione del Franciacorta Football Club. La squadra, nata dalla fusione di Adrense e Erbusco, è reduce da uno storico settimo posto in Serie D. La società ha puntato sulla continuità, confermando Mister Sergio Volpi, capitan Rossi, Laner e Bardelloni. La campagna acquisti franciacortina ha regalato all’allenatore bresciano nomi di assoluto spessore ed esperienza quali Bertazzoli, Giorgino, Ferri, Ruffini, Mangiarotti. Grande fiducia si pone nella maturazione di giovani come Andreoli, Arrighi, Lamberti, Firetto, Guerini e Zugno, che hanno già dato spunti interessanti nelle rispettive giovanili.

Forte di questi elementi e con la giusta ambizione il Presidente Belotti fissa gli obiettivi per la nuova stagione. «Partiamo da una base importante data dalla società dell’Adrense. Ci stiamo conoscendo tutti meglio: staff, giocatori, allenatori. Siamo sicuri di poter migliorare il settimo posto dello scorso anno, con l’ambizione di provare ad entrare nei playoff. Quello che mi piacerebbe vedere è determinazione, chiunque entrerà in campo dovrà dare tutto, dal primo all’ultimo minuto».

Le linee guida tracciate sono confermate dalle parole del Direttore Generale Marocchi. «Teniamo a far bene sia con la prima squadra che col settore giovanile. Vorremmo diventasse un fiore all’occhiello per far conoscere il nostro brand e il territorio che rappresentiamo. Dedizione e piedi per terra saranno gli ingredienti giusti per disputare un bel campionato, anche se il sogno del nostro Presidente è il professionismo».

«I giocatori che sono stati acquistati erano le nostre prime scelte, li volevamo tutti fortemente perché siamo sicuri che potranno far bene. Attualmente siamo ancora sul mercato per provare ad aggiungere 1-2 innesti alla rosa» dice il Direttore Sportivo Zanardini, che ringrazia la società per la riconferma: «Sono contento di essermi guadagnato la fiducia della società dopo il positivo campionato scorso. So anche di poter contare su uno staff serio, preparato e professionale».

La chiosa finale spetta a Mister Volpi. «Conto tanto sui miei giovani, dico miei perché conosco tanti di loro avendoli già allenati nelle giovanili del Brescia. So bene cosa possono dare alla squadra. Per quanto riguarda i nuovi penso che si debbano inserire nel mio contesto tattico e non appena saranno pronti sono convinto di poter competere con tutti. Le altre squadre sento che ci danno tra le favorite per i playoff ma penso che sia una tattica per metterci pressione. Il nostro obiettivo è migliorarci rispetto all’anno scorso, se arriverà qualcosa di più sarò contento».

FRANCIACORTA SERIE D – LA ROSA

Portieri Festa Simone (1999), Arrighi Giovanni (2001).

Difensori Rossi Nicola (1994), Ruffini Marco (1887), Torri Andrea (1999), Fiorentino Simone (2001), Farimbella Simone (1997), Lamberti Riccardo (2001), Ferri Luca (1991), Firetto Luca (2001).

Centrocampisti Zugno Matteo (2001), Andreoli Lorenzo (2001), Guerini Filippo (2000), Giorgino Davide (1985), Laner Simon (1984).

Attaccanti Mangiarotti Christian (1991), Cavalleri Roberto (2002), Zambelli Davide (2001), Bithiene Billy (1997), Bertazzoli Alessandro (1988), Bardelloni Emanuele (1990).

