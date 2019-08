Ghisleni e le dimissioni: il comunicato della Virtus Ciserano Bergamo

«La società Virtus CiseranoBergamo smentisce categoricamente le notizie trapelate in alcuni post presenti online sui social. Le esternazioni scritte si riferiscono a notizie errate e non veritiere. Il nostro Vice Presidente Alberto Ghisleni non solo non ha dato le dimissioni, ma, forte della propria esperienza e della forza societaria, imprimerà sempre più impegno per far sì che la società Virtus Ciseranobergamo accresca la propria capacità di scouting e di crescita a livello professionale dei propri atleti riservando sempre più attenzione al proprio vivaio forte di 29 squadre e di più di 600 tesserati. Teniamo a precisare in modo chiaro che la società è stata costituita per dare al territorio bergamasco uno dei bacini d’utenza più grandi della regione fino al territorio nazionale. Abbiamo una società sempre pronta a rispondere a qualsiasi dubbio e questi “gossip” inutili e diffamatori che si scontrano con il vero spirito del calcio non ci sono propri. Cerchiamo di svolgere un buon lavoro a livello territoriale e sociale che è il primario obiettivo per cui la società è stata costituita».

Con questo comunicato ufficiale la Virtus Ciserano Bergamo ha deciso di smentire le presunte dimissioni rassegnate da Alberto Ghisleni, dirigente che negli ultimi anni ha portato quello della Virtus Bergamo a essere uno dei migliori settori giovanili d’Italia a livello dilettantistico. In questa stagione, Ghisleni ricopre il ruolo di “vice presidente con delega alla supervisione tecnica di tutte le squadre“.

