Il Mantova e il Fanfulla parteciperanno alla Tim Cup 2019-2020

Ci sono anche Mantova e Fanfulla tra le formazioni della Serie D che parteciperanno alla Tim Cup 2019-2020 organizzata dalla Lega Serie A. Il Mantova è reduce dal secondo posto nel Girone B dietro al Como e da un percorso playoff interrotto contro la Pro Sesto, mentre il Fanfulla è arrivato quarto nel Girone D vinto dalla Pergolettese (con Modena e Reggio Audace ripescate in Serie C). Le due squadre lombarde scenderanno in campo il 4 agosto: le altre squadre pescate dalla Serie D sono Adriese, Fasano, Lanusei, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris.

Ecco il Comunicato della Lega Nazionale Dilettanti che annuncia Mantova e Fanfulla nella prossima Tim Cup: «Saranno Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris, le nove squadre di Serie D che prenderanno parte alla prossima “TIM Cup” (Coppa Italia Lega Serie A): impegno di prestigio nella massima competizione nazionale che assegna la coccarda tricolore. Le società menzionate, inserite nel tabellone della TIM Cup 2019/2020, scenderanno in campo il 4, l’11 ed il 18 del mese di agosto, in coincidenza con i primi tre turni della manifestazione».

