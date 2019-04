Programma gare, variazioni e designazioni della 30ª giornata

FONTE: www.lnd.it

Serie D in campo nel weekend per la 30ª giornata di campionato, la 34ª nei gironi E,F e G. Il turno si aprirà domani con due anticipi: alle ore 15 Arconatese-Sestri Levante (girone A) e alle 16 Gela-Turris (I, campo “Liotta” di Licata). Le altre partite si giocheranno il 7 aprile alle ore 15 ad eccezione di Lupa Roma-Anzio (G), Gravina-Savoia (H) e Messina-Acireale (I) alle 15.30, Castiadas-Latte Dolce (G) alle 16 e Fidelis Andria-Fasano alle 18. A porte chiuse Classe-Vigor Carpaneto (D), mentre Budoni-Anagni (G) è in programma al campo Luccurrai.

Nuovo appuntamento in diretta su Repubblica.it: questa settimana sarà la sfida del girone C Este-Adriese ad essere trasmessa sulla homepage del quotidiano online e sul sito seried.lnd.it a partire dalle ore 14.50 di domenica.

Anche in Serie D, prima del calcio d’inizio delle partite, sarà osservato un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime del terremoto de L’Aquila a dieci anni dalla tragedia che ha colpito il capoluogo abruzzese.

Designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Sanremese (Giuseppe Rispoli di Locri), Arconatese – Sestri Levante (Andrea Ancora di Roma 1), Borgosesia – Borgaro Nobis (Ettore Longo di Cuneo), Lecco – Milano City (Marco Porcheddu di Oristano), Casale – Pro Dronero (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Folgore Caratese – Chieri (Gioele Iacobellis di Pisa), Inveruno – Stresa Sportiva (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Lavagnese – Savona (Mauro Gangi di Enna), Ligorna – Fezzanese (Valentina Finzi di Foligno).

Girone B: Seregno – Legnago (Luca Capriuolo di Bari), Caravaggio – Como (Dario Madonia di Palermo), Caronnese – Scanzorosciate (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Darfo Boario – Villa D’Alme (Matteo Mori di La Spezia), Pro Sesto – Pontisola (Alessio Schiavon di Treviso), Rezzato – Mantova (Michele Delrio di Reggio Emilia), Sondrio – Ambrosiana (Michele Molinaroli di Piacenza), Villafranca Veronese – Olginatese (Valerio Pezzopane di L’aquila), Virtus Bergamo – Ciserano (Alfredo Iannello di Messina).

Girone C: Belluno – Tamai (Cristiano Ursini di Pescara), Cartigliano – Montebelluna (David Guida di Torre Annunziata), Chions – Union Feltre (Paul Leonard Mihalache di Terni), Cjarlins Muzane – Arzignano Valchiampo (Ivan Catallo di Frosinone), Delta Rovigo – Levico Terme (Ermal Bullari di Brescia), Este – Adriese (Giuseppe Vingo di Pisa), Sandona- Campodarsego (Andrea Rizzello di Casarano), Trento – St.Georgen (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Virtus Bolzano – Clodiense(Flavio Fantozzi di Civitavecchia).

Girone D: Calvina – San Marino (Domenico Castellone di Napoli), Ciliverghe Mazzano – Axys Zola (Raimondo Borriello di Arezzo), Classe – Vigor Carpaneto (Simone Pistarelli di Fermo), Crema – Mezzolara (Gianluca Delnotaro di Vco), Fanfulla – Oltrepovoghera (Federico Cosseddu di Nuoro), Fiorenzuola – Lentigione (Enrico Gigliotti di Cosenza), Pavia- Pergolettese (Fabio Catani di Fermo), Reggio Audace – Modena (Mattia Caldera di Como), Sasso Marconi – Adrense (Gabriele Gandolfo di Bra).

Girone E: Aquila Montevarchi – Real Forte Querceta (Valerio Crezzini di Siena), Scandicci – Massese (Giuseppe Mucera di Palermo), Cannara – Sangimignanosport (Leonardo Mastrodomenico di Policoro), Gavorrano – Pianese (Emanuele Bracaccini di Macerata), Ghivizzano – Bastia (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Ponsacco – San Donato Tavarnelle (Marco Sicurello di Seregno), Seravezza – Sangiovannese (Matteo Frosi di Treviglio), Sinalunghese – Prato (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Tuttocuoio- Sporting Trestina (Stefano Milone di Taurianova), Viareggio – Aglianese (Alessio De Vincentis di Taranto).

Girone F: Avezzano – Isernia (Antonino Costanza di Agrigento), Castelfidardo – Pineto (Matteo Campagni di Firenze), Cesena – Montegiorgio (Giorgio Vergaro di Bari), Francavilla – Recanatese (Francesco D’Eusanio di Faenza), Matelica – Jesina (Emanuele Frascaro di Firenze), Olympia Agnonese – Campobasso (Simone Taricone di Perugia), Real Giulianova – Vastese(Simone Picchi di Lucca), S.nicolo Notaresco – Forli'(Giacomo Casalini di Pontedera), Sammaurese – Savignanese (Silvia Gasperotti di Rovereto), Sangiustese – Santarcangelo (Emanuele Tartarone di Frosinone).

Girone G: Aprilia Racing – Flaminia (Domenico Mallardi di Bari), Budoni – Anagni (Andrea Bianchini di Perugia), Cassino- Monterosi (Mario Perri di Roma 1), Castiadas – Latte Dolce (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Latina – Ladispoli (Adolfo Baratta di Rossano), Lupa Roma – Anzio (Simone Gauzolino di Torino), Ostiamare – Sff Atletico (Giovanni Sanzo di Agrigento), Torres – Albalonga (Maurizio Barbiero di Campobasso), Trastevere – Avellino(Filippo Giaccaglia di Jesi), Vis Artena – Lanusei (Gabriele Scatena di Avezzano).

Girone H: Az Picerno – Pomigliano (Mattia Ubaldi di Roma 1), Fidelis Andria – Citta di Fasano (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Francavilla – Taranto (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), Gelbison – Audace Cerignola (Simone Galipo’ di Firenze), Granata – Bitonto (Antonio Monesi di Crotone), Gravina – Savoia (Davide Faraon di Conegliano), Nardo – Citta di Gragnano (Simone Piazzini di Prato), Polisportiva Sarnese – Sorrento (Stefano Nicolini di Brescia), Team Altamura – Nola (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone).

Girone I: Castrovillari – Locri (Giacomo Monaco di Termoli), Gela – Turris (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Citta di Messina – Acireale (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Igea Virtus – Rotonda (Claudio Campobasso di Formia), Nocerina – Bari (Matteo Dallapiccola di Trento), Palmese – Marsala (Giovanni Agostoni di Milano), Portici- Cittanovese (William Villa di Rimini), Roccella – Sancataldese (Andrea Bordin di Bassano del Grappa), Troina – Messina(Alessandro Munerati di Rovigo).

