Caravaggio-Virtus Ciserano Bergamo Serie D: agli ospiti non basta Esposito, Terletti cala il tris con Basanisi e Messaggi. La salvezza ora è più vicina

Tre punti d’oro per il Caravaggio che mantiene la distanza di sicurezza dalla Tritium battendo la Virtus Ciserano Bergamo per 3-1. Vantaggio ancora più importante se si pensa che il Caravaggio può aspettare il recupero della diretta concorrente per la salvezza con un pizzico di serenità in più. Può dirsi soddisfatto Terletti della prova dei suoi, specie nel primo tempo in cui i ragazzi hanno messo al sicuro il risultato sfoderando una brillante prestazione sul piano delle occasioni e dell’abnegazione tattica. Dopo un primo tempo al di sotto delle aspettative, forse dovuto alla mancanza di vere motivazioni dovuta alla posizione tranquilla di classifica, la Virtus ha reagito bene nella ripresa, riaprendo la gara e andando vicino al gol in qualche occasione.

Tifone Basanisi e uragano Messaggi. La partita entra subito nel vivo con Spini che prende palla e dai venticinque metri lascia partire un bolide che sibila alla destra di Valtorta. Poco dopo è lo stesso Spini che sente di avere il piede caldo e dalla distanza impegna il portiere avversario che si rifugia in angolo. La risposta del Caravaggio arriva al 14’ quando Basanisi porta palla da sinistra, serve Bangal che libera il destro e conclude verso la porta, ma un attento Colleoni respinge il pallone di pugno. Prova a sparigliare le carte Mutti, invertendo la posizione di Ambrosini e Spini, ma al 23’ il Caravaggio trova il vantaggio: Viola vede il taglio di Lamesta in area e lo serve, ma Pellegrini lo aggancia, obbligando Torreggiani ad indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Basanisi che calcia potente, ma Colleoni riesce a respingere, la palla rimane lì e Basanisi arriva prima di tutti e finalizza il tap-in vincente. La Virtus però non ci sta, aumenta i ritmi e sfiora il gol al 35’ quando Ambrosini serve Spini, che al limite dell’area prova il mancino, ma è strepitoso Valtorta a togliere il pallone da sotto la traversa. Poco dopo però gli ospiti subiscono la ripartenza di Basanisi che serve sulla corsa Messaggi, che entra in area e con una fucilata trafigge l’incolpevole Colleoni. Una manciata di minuti e i locali mettono al sicuro il risultato con un’azione fotocopia: Basanisi per Messaggi che entra in area e con un diagonale preciso mette il pallone sul secondo palo.

Esposito suona la carica. Inizia la ripresa e la Virtus Ciserano Bergamo entra in campo con l’idea di riaprire la gara e al 5’ sfiora il gol: Spini allunga la falcata, crossa in mezzo per Confalonieri che al limite dell’area piccola conclude al volo, ma è bravissimo Valtorta a smanacciare il pallone in angolo. Gli ospiti però scoprono il fianco alle ripartenze del Caravaggio che sul ribaltamento di fronte sfiora il quarto gol con Basanisi che si fa tutto il campo ed entra in area, ma è stremato e la sua fiacca conclusione termina sul fondo smorzata da Del Carro. Al 14’ si riaccendono le speranze per i rossoblù: lancio lungo per Spini che viene completamente dimenticato dalla difesa e a tu per tu davanti a Valtorta calcia in porta, ma è bravissimo l’estremo difensore a respingere. Sulla ribattuta arriva Confalonieri che calcia a botta sicura, ma Valtorta è strepitoso a chiudere di nuovo lo specchio ma non può nulla contro il terzo tentativo di Esposito che indisturbato può segnare. Il Caravaggio accusa il colpo e subisce il ritorno della Virtus con Daniele Pozzoni che dalla destra prova un cross tagliato che diventa un tiro che sibila alla destra di Valtorta. Poco dopo è Esposito a sfiorare la rete, ma la conclusione esce di poco lo specchio della porta. Terletti incita i propri ragazzi a mantenere alta la concentrazione e con il passare dei minuti i ragazzi di Mutti non riescono più a trovare varchi tra le maglie biancorosse. L’ultima palla della gara sarà di Bonfanti che riceve palla da una bella posizione, ma calcia malissimo sparando il pallone alle stelle e lasciando il risultato invariato. Risultato finale che premia il Caravaggio, che ora può aspettare il recupero della Tritium con maggiore tranquillità.

IL TABELLINO

CARAVAGGIO-VIRTUS CISERANO BERGAMO 3-1

RETI: 23’ Basanisi (C), 37’ e 40’ Messaggi (C), 14’ st Esposito (V).

CARAVAGGIO (3-4-3): Valtorta 7, Traina 6.5, Frana 6, Gritti 6.5, Pirola 6.5, Viola 6, Messaggi 8, Basanisi 8 (40’ st Pirovano sv), Bangal 5.5, Lamesta 6, Prati 5.5 (18’ st Perrotti 6). A disp. Vitali, Cortinovis, Sangalli, Cancelliere, Dalessandro, Marchiondelli, Caccia. All. Terletti 6.5.

VIRTUS CISERANO BERGAMO (4-4-2): Colleoni Mau. 6.5, Pozzoni D. 5.5 (26’ st Bonfanti 6), Pellegrini 5, Ricozzi 5.5 (33’ st Chiarparin 6), Del Carro 5.5, Nessi R. 6, Careccia 6.5, Jaouhari 5.5 (1’ st Pozzoni L. 6), Ambrosini 5.5 (1’ st Esposito 6.5), Confalonieri 5.5, Spini 6.5 (43’ st Fanzaga sv). A disp. Colleoni Mat., Capitanio, Nessi N., Galdouene. All. Mutti 5.5.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia 6.5.

ASSISTENTI: Giannetti di Firenze e Frunza di Novi Ligure.

AMMONITI: Careccia (V).

LE PAGELLE

CARAVAGGIO

Valtorta 7 Ha evidentemente un conto in sospeso con Spini, togliendoli la gioia del gol in almeno tre occasioni con parate strepitose.

Traina 6.5 Apprezzabile la partita ad alto coefficiente di concentrazione del più giovane della difesa. Fa la cosa più semplice senza grossi patemi.

Frana 6 Buon primo tempo in cui argina bene Ambrosini. Nella ripresa però soffre gli affondi di Spini. Sufficienza comunque meritata.

Gritti 6.5 Ottimo lavoro in fase d’impostazione e di chiusura. Semplicemente impeccabile.

Pirola 6.5 Forse sul gol preso poteva fare qualcosa di più, ma la partita è di alto livello.

Viola 6 Si sacrifica molto in fase di contenimento, lascia qualche spazio ma alla fine recupera bene.

Messaggi 8 Con la sua corsa e i suoi affondi spazza via la retroguardia della Virtus Ciserano. Dimostra una volta per tutti di essere uno degli uomini su cui puntare.

Basanisi 8 Un gol e due assist all’attivo. Decide la gara con la sua qualità nelle giocate. Sbaglia il rigore, ma è subito bravo a rifarsi. (40’ st Pirovano sv).

Bangal 5.5 Fa tanto lavoro sporco, ma Nessi lo segue come un’ombra e non riesce a trovare sbocchi se non nei primi minuti.

Lamesta 6 Si procura il rigore del vantaggio con un taglio dei suoi, poi si limita a coprire la sua zona di campo con la solita determinazione.

Prati 5.5 Fa il suo in mezzo al campo andando a tamponare. Tanti però sono i palloni persi a centrocampo.

18’ st Perrotti 6 Dà una boccata d’ossigeno al centrocampo che iniziava ad accusare la fatica.

All. Terletti 6.5 Tre punti pesantissimi, la salvezza sembra più vicina, ma c’è ancora una montagna da scalare.

VIRTUS CISERANO BERGAMO

Colleoni Mau. 6.5 Diversi gli interventi decisivi che tengono a galla i suoi. Incolpevole sui gol presi.

Pozzoni D. 5.5 Due gol nascono dalle sue parti, con Messaggi che lo infila alle spalle con facilità. Meglio nella ripresa. (26’ st Bonfanti 6).

Pellegrini 5 Il rigore nasce da un suo errore: aggancia malamente Lamesta che non può far altro che cadere. Rimandato.

Ricozzi 5.5 Prima parte di gara opaca in cui spreca tanti palloni e non riesce a dar respiro alla manovra. Non è in giornata. (33’ st Chiarparin 6).

Del Carro 5.5 Qualche sbavatura non da lui: lascia troppo spazio alle sue spalle senza poi riuscire a recuperare.

Nessi R. 6 Il migliore della retroguardia difensiva. Chiude bene su Bangal e prova a dare la sveglia ai suoi buttandosi qualche volta in avanti.

Careccia 6.5 Lotta su tutti i palloni, andando a contendere bene il possesso con i centrocampisti biancorossi.

Jaouhari 5.5 Prova a muoversi tra le linee e ad aprire gli spazi per i propri compagni, ma stretto nella morsa del Caravaggio non trova sbocchi.

1’ st Pozzoni L. 6 Prova a sparigliare le carte con la propria freschezza riuscendoci a tratti.

Ambrosini 5.5 Fatica a trovare la posizione a destra. Spostato a sinistra la situazione non migliora e rimane spento.

1’ st Esposito 6.5 Chiamato in causa, si fa trovare pronto andando a riaprire la partita con un gol da cobra d’area di rigore.

Confalonieri 5.5 Primo tempo pessimo in cui non riesce a toccare un pallone e ad accendersi. Molto meglio nella ripresa in cui ha due ghiotte occasioni, ma non basta per la sufficienza.

Spini 6.5 Il migliore dei suoi. Con le sue accelerazioni e cambi di direzioni mette in difficoltà la retroguardia di Terletti. Tutte le azioni nascono dai suoi piedi. (43’ st Fanzaga sv).

All. Mutti 5.5 Il primo tempo non è all’altezza delle solite prestazioni. Nella ripresa la Virtus dà qualcosa in più ma non basta.

ARBITRO

Torreggiani di Civitavecchia 6.5 Il rigore è solare e lo vede bene, non sbaglia nessuna chiamata.

LE INTERVISTE

CARAVAGGIO

Molto felice Terletti per la vittoria contro la Virtus e commenta la gara così: «L’obiettivo di oggi era quelli di portare a casa i tre punti in ogni modo. Abbiamo ottenuto la vittoria disputando un primo tempo veramente strepitoso, mentre nella ripresa siamo entrati con il baricentro un po’ basso, facendo fare la partita alla Virtus. Nonostante questo non abbiamo rischiato chissà quanto, a parte il gol e un altro paio di situazioni, non ricordo di aver subito più di tanto. Anzi, con un paio di ripartenze potevamo chiudere la partita ma ci è mancata un pizzico di freschezza. Salvezza? Ci mancano purtroppo ancora due partite che sono due finali prima di poter parlare di salvezza acquisita, avevo già detto qualche mese fa che probabilmente ci saremmo giocati la permanenza in Serie D all’ultima giornata e dobbiamo lottare fino alla fine, credendoci fino all’ultimo minuto, senza vedere cosa farà la Tritium ma pensando solo a noi stessi».

VIRTUS CISERANO BERGAMO

Il tecnico Mutti, sostituto di uno squalificato Del Prato, si rammarica della poca concentrazione del primo tempo: «Se dobbiamo recriminare, dobbiamo farlo con noi stessi: nel primo tempo siamo stati poco concentrati e abbiamo regalato tre palle agli avversari che ci hanno puntualmente punito. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, avendo qualche occasione e accorciando le distanze. Con un pizzico di convinzione in più avremmo potuto fare anche un secondo gol e poi chissà come sarebbe andata. Abbiamo dimostrato di giocare tutte le partite per vincere, l’impegno c’è stato fino all’ultimo minuto e le occasioni le abbiamo create. Non siamo gli arbitri della salvezza, non decidiamo con chi vincere e con chi perdere, per questo con la Tritium faremo la stessa partita cercando di essere più concentrati e concreti. Siamo soddisfatti della stagione: abbiamo avuto degli alti e bassi, con momenti in cui sembrava potessimo fare e ambire a qualcosa di più, però tutto sommato però siamo felici di come è andata quest’anno».