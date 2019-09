Partita al cardiopalma e vietata ai deboli di cuore quella tra il Caravaggio e il Virtus CiseranoBergamo, con le due squadre che si sono divisi la posta in palio e i due tempi della partita. Dopo essere stata in vantaggio per 3-1, i ragazzi di Curioni si sono visti [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.