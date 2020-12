Castellanzese-Bra 3-1, Mazzoleni: «Vinto con merito, usciamo da questa crisi»

Bellissima la partita tra Catsellanzese e Bra valida per l’undicesima giornata del girone A del campionato nazionale di Serie D. Risultato molto pesante per la capolista Bra che perdendo 3-1 incassa la sua prima sconfitta stagionale. Non una buona prestazione per i ragazzi di Daidola che subiscono tre [...]