Castellanzese-Gozzano, Carlo Prelli: «In 11 vs 10 Soda poteva osare»

Partita che sicuramente ha rispettato le attese, si sono visti buon gioco e gol e non si può chiedere di più tra due squadre che ora sono appaiate in testa. La Castellanzese come avevamo previsto in settimana si presenta con il suo 3-5-2 e schiera tra i pali Indelicato, [...]