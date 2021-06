Castellanzese-PDHAE Serie D: non basta Balzo, i neroverdi trascinati da Chessa la ribaltano calando la manita

Al Provasi di Castellanza lo spettacolo della finale dei playoff ripaga il prezzo del biglietto. Ad intascarsi però il bottino più grande sono i padroni di casa: termina 5-1 per i neroverdi. Nonostante un primo tempo in sottotono in cui subiscono il gol di Balzo, la ripresa è un tempo unico [...]