Città di Varese – Arconatese Serie D: Lillo non basta, lo scontro salvezza lo decide Menegazzo

Continua ad essere terra di conquista il “Franco Ossola”, che sembra essere ormai un fattore in negativo per il Città di Varese, collezionando la quinta sconfitta su cinque in casa, e perdendo uno scontro diretto in chiave salvezza che sarebbe potuto essere un ottimo trampolino di lancio per iniziare [...]