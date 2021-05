Città di Varese-Borgosesia Serie D: Balla e Otelè, due passi verso la salvezza biancorossa

Al Franco Ossola di Varese, i biancorossi ospitano il Borgosesia, per una 34° giornata fondamentale in chiave salvezza che alla fine vede esultare i biancorossi di Ezio Rossi. Balla e Otelè stendono un Borgosesia che sciupa l’occasione di riproiettarsi nella zona bianca, visti i risultati sugli altri campi, e si portano quindi a più undici mettendosi a un passo solo dalla salvezza diretta.

Balla decide la prima frazione. I granata del tecnico Rossini fin dalle prime battute sembrano giocare con la paura di commettere errori e già al ‘4 minuto un rinvio sbagliato del numero uno del Borgosesia, Luca Galli, avvia una pericolosissima azione dell’attaccante varesino, Besmir Balla: uno contro uno con Galli che riesce a mettere una pezza sul pessimo errore. Entrambe le squadre si giocano molto e la tensione di una partita che può valere la stagione si percepisce fortemente. Ritrovato il coraggio, i granata provano subito a rispondere con il numero dieci, Simone Bramante. Il dieci avvia l’azione innescando sulla fascia il laterale destro Lorenzo Monteleone, che riesce a inserirsi in area per arrivare al fondo e scaricare al centro, dove si sta inserendo di nuovo Bramante. A due passi dalla linea di porta il fantasista piemontese non riesce a trovare il gol. Ancora uno squillo del Borgosesia, con un colpo di testa che impegna il portiere biancorosso Ovidijus Siaulys: una sua uscita imprecisa, lascia cadere un pallone leggermente defilato nell’area di rigore. Corigliano a colpo sicuro di testa viene fermato da un reattivo Siaulys, che immediatamente recupera la posizione. La retrovia granata ritorna sulle incertezze iniziali, mentre la sua costruzione dal basso soffre enormemente la pressione dei biancorossi. Al ’17 l’episodio che cambia il punteggio. Ottima la discesa del terzino destro, Davide Petito, che dopo aver saltato due uomini, scarica per Disabato che a sua volta, senza pensarci due volte, lancia con un brillante tocco morbido Balla: Galli si fionda in uscita per anticipare la punta avversaria, arriva però in netto ritardo. L’arbitro Silvera non ha dubbi, facile la chiamata. Dal dischetto Balla, con sicurezza va a incrociare e di destro batte sull’angolino sinistro basso Galli. Il portiere granata intuisce la direzione, ma non è sufficiente per fermare l’ottima conclusione di Balla, all’ottavo centro stagionale. La risposta dei piemontesi non tarda ad arrivare e al ’31 l’azione più bella per il Borgosesia in questa prima frazione di gioco. Tutta di prima, Gerace per Corigliano, che dai 30 metri trova con un passaggio alto Rivi che al volo conclude di poco a lato. Un tiro a incrociare di pregevole fattura che finisce di pochissimo sul secondo palo della porta biancorossa. Il Città di Varese gestisce il gioco, con intelligenza e senza rischi, lasciando che a esporsi siano gli avversari, costretti obbligatoriamente a dover fare risultato.

La musica non cambia e dopo Balla, tocca a Otelè. Il Città di Varese continua da dove aveva interrotto: un dominio prolungato del possesso conduce con agevolezza alla porta dei granata. Al 4′ minuto del secondo tempo arriva la prima occasione da gol: azione avviata da Capelli, dopo aver allargato sulla fascia per Minaj, si fa trovare al centro dell’area ben posizionato, ma il tiro è troppo strozzato e bloccato con semplicità da Galli. Il pressing dei biancorossi si fa sempre più pericoloso e al 15′ arriva una nuova azione pericolosa: Disabato ruba palla a un distratto Matera, appoggio per Balla che dalla sinistra trova completamente solo Minaj. Il colpo di testa del numero 80 è troppo schiacciato e centrale, quindi viene respinto agilmente da Galli. Passano venti minuti e si ha la prima reazione piemontese della seconda frazione, con il solito Simone Bramante. Dalla destra il numero sette Monteleone mette dentro un gran cross, proprio sull’inserimento del fantasista granata: tiro al volo spettacolare, respinto da un difensore. Un gran bel rischio per i varesini, i quali da questo punto in avanti non concederanno praticamente più nulla. Dapprima i giocatori di Rossi cercano di abbassare i ritmi, con un possesso palla estenuante, pronti a colpire quando l’occasione è propizia. In due occasioni Petito, quasi come un quinto di centrocampo, arriva vicinissimo alla marcatura, ma è solo al ’33 con il neo entrato Otelè che il Città di Varese chiude definitivamente l’incontro. Al numero 77 biancorosso bastano dieci minuti per entrare bene negli schemi della partita e, servito da un passaggio di esterno destro da un Balla in stato di grazia, salta velocemente la difesa, battendo con freddezza il giovane portiere piemontese. 2-0, un risultato che, seppur non aritmeticamente, archivia quasi del tutto il discorso salvezza per i lombardi.

IL TABELLINO

CITTÀ DI VARESE – BORGOSESIA 2-0

RETI: 17′ Rig. Balla (V), 33′ s.t. Otelè (V)

CITTÀ DI VARESE (4-3-2-1): Siaulys 6, Petito 6.5 (31′ s.t. Nicastri 6), Quitadamo 6.5, Parpinel 6, Disabato 6.5, Capelli 6, Beak 6 (45′ s.t. Polo 6), Mapelli 6, Gazo 6.5, Minaj 7 (20′ s.t. Otelè 7), Balla 7.5 (’39 s.t. Ebagua s.v.). A disp. Lassi, Sow, Snidarcig, Scampini, Dellavedova. All. Ezio Rossi 6.5.

BORGOSESIA (3-5-2): Galli 5.5, Menga 5.5 (39′ s.t. Iannacone s.v.), Matera 5.5 (22′ s.t. Areco 6), Vecchi 5, Bajic 5.5, Gerace 5 (36′ s.t. Berardo s.v.), Monteleone 5.5 (31′ s.t. Omoregbe 5.5), Corigliano 6, Rivi 6, Bramante 6, Perego 5.5. A disp. Barlocco, Confalonieri, Beretta, Mora, Pettinaroli. All. Stefano Rossini 5.

ARBITRO: Julio Milan Silvera, Sezione di Valdarno, 6.

COLLABORATORI: De Vito di Napoli e Facchini di Torino.

AMMONITI: 21′ Vecchi (B), 2′ s.t. Baijc (B), 38′ s.t. Gazo (V)

LE PAGELLE

CITTÀ DI VARESE

Siaulys 6 Si sporca poche volte i guantoni, ma nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa, si fa trovare sempre pronto e attento.

Petito 6.5 Ottima partita del terzino sinistro dei biancorossi. Il giovane riesce a proporsi spesso in fase offensiva, ricoprendo praticamente tutta la fascia. Va molto vicino anche al gol in più di un’occasione.

31′ st Nicastri 6 Entra per uno stanco Petito, che ha dato tutto durante il match. Ricopre il ruolo senza sbavature.

Quintadamo 6.5 Anche sulla fascia opposta i varesini riescono con Quintadamo a proporsi facilmente in avanti, il giocatore riesce spesso a servire i compagni, smistando ottimi palloni. L’asse con Minaj è devastante, i granata non riescono quasi mai a fermarli.

Parpinel 6 Il Borgosesia riesce a trovare qualche occasione pericolosa, ma nulla che metta in pericolo il risultato. Normale amministrazione per i due centrali.

Disabato 6.5 Il numero dieci gioca come mezz’ala, una bella prestazione ricca di tecnica e buoni movimenti. Eccezionale il suo recupero sul 3 granata, Matera, che innesca una spettacolare azione da gol, sprecata da Minaj, che conclude con un colpo di testa schiacciato e troppo centrale.

Capelli 6 Il trequartista gioca una partita più di sacrificio, che votata all’offensiva. Arriva a concludere solo una volta dopo aver dato avvio all’azione: tiro a distanza ravvicinata in cui poteva essere più incisivo.

Beak 6 Entra bene nelle dinamiche di gioco con Quintadamo e Minaj. Interessante qualche cross dalla trequarti, importante nella gestione della palla.

45′ st Polo 6 Si adegua ai ritmi e segue bene le meccaniche sulla fascia di competenza.

Gazo 6,5 Partita di spessore del regista basso di centrocampo. Fondamentale a inizio gara, quando al 6′ minuto del primo tempo impedisce una rete sicura al numero dieci Bramante. Intervento tempestivo che mette subito sui binari giusti la partita dei biancorossi.

Minaj 7 Ottima partita. Imprendibile quando parte in campo aperto, belle le triangolazioni con i compagni del suo asse. Nonostante pecchi di lucidità sotto porta, in più occasioni le sue penetrazioni e i suoi cross risultano pericolosi.

20′ s.t. Otelè 7 Ha bisogno di qualche minuto per entrare in partita. Recuperata la verve, il suo ingresso risulta determinante. Su un ottimo assist di Balla, in campo aperto riesce a distanziare la difesa avversaria e, trovatosi uno contro uno con Galli, lo batte con facilità, incrociando sul palo lontano. Un cambio da K.O. tecnico.

Balla 7,5 È bello e Balla. Nel primo tempo si procura il rigore riuscendo ad anticipare lestamente il portiere avversario, costretto al fallo. Dal dischetto è sicuro: tiro rasoterra che incrocia con un destro secco e potente. Spettacolare l’assist di esterno destro che lancia nello spazio il neo entrato Otelè. Migliore in campo. (39 s.t. Ebagua sv)

All. Rossi 6.5 I biancorossi dimostrano di sapper reggere la tensione, il pallino del gioco è quasi sempre in loro possesso. La squadra si muove compatta, coesa e non lascia intravedere brecce ai piemontesi. Indovinatissimo il cambio con Otelè, che chiude definitivamente la partita.

BORGOSESIA

Galli 5.5 Il giovane portiere non riesce a trasmettere sicurezza al proprio reparto, sbagliando un’apertura che avrebbe potuto costargli caro a pochi minuti dal fischio iniziale. Nella seconda frazione, trovata più sicurezza, riesce ad essere incisivo, parando alcune conclusioni: perfetto sul colpo di testa a pochi passi di Minaj.

Menga 5.5 Come tutto il reparto difensivo, subisce molto la pressione avversaria. Spesso in difficoltà sulle discese di Petito, non riesce a contenere gli avversari. (39′ s.t. Iannacone sv)

Matera 5.5 Quasi mai incisivo. Il centrocampo soffre, il reparto manca evidentemente di comunicazione. Suo l’errore che causa una ripartenza pericolosa, innescata da Disabato, che lo anticipa con troppa facilità.

22′ s.t. Areco 6 Cambio che non sposta gli equilibri, né in negativo, né in positivo. Performance d’ordinanza.

Vecchi 5 Dovrebbe essere il riferimento per il reparto difensivo, ma non riesce mai a gestire la situazione, concedendo troppo agli attaccanti varesini.

Bajic 5.5 Nel primo tempo sembra riuscire a gestire gli inserimenti di Quintadamo e compagni, nel secondo tempo viene però sopraffatto. Prova a mantenere su la baracca, cala nella seconda frazione.

Gerace 5 Il play basso di centrocampo non riesce mai a trovare il passaggio giusto: le diverse verticalizzazioni finiscono in un nulla di fatto. In più di un’occasione rischia di perdere palla o la concede sbagliando anche retropassaggi facili. (36′ s.t. Berardo sv)

Monteleone 5.5 In fase offensiva riesce anche a servire dei bei palloni per i compagni, in particolare sull’azione che porta alla bella conclusione al volo, nel secondo tempo, di Bramante. In fase difensiva non pervenuto.

31′ s.t. Omoregbe 5.5 Entra e non dà il giusto supporto alla manovra difensiva. Non quello che si aspettava il suo allenatore.

Corigliano 6 Prova ad inventare, servendo soprattutto un assist prelibato a Rivi, che non riesce a trovare la porta solo per un soffio.

Rivi 6 Sua una delle poche conclusioni pericolose del Borgosesio. Dopo una prima frazione propositiva, si aliena dal gioco nella seconda.

Bramante 6 È sicuramente l’uomo più pungente dei granata. Il capocannoniere del Borgosesia inventa, fornisce una buona prestazione e tenta fino all’ultimo di impensierire la difesa avversaria. Non trova il gol per questione di centimetri, sfortunato.

All. Rossini 5 I suoi ragazzi non danno mai l’impressione di voler davvero combattere per la salvezza. La costruzione dal basso della squadra gira male, forse troppo prevedibile, facile vittima del pressing avversario. I cambi non apportano nessun miglioramento in campo.

ARBITRO

Silvera 6 Arbitraggio senza molte complicazioni, che ad ogni modo l’arbitro della Sezione di Valdarno gestisce con polso. Impeccabile.