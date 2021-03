Desenzano Calvina-Fanfulla Serie D: Qeros la apre e Brognoli la chiude, lodigiani in carrozza sul Garda

Sconfitta pesantissima al Tre Stelle per il Desenzano Calvina contro un arrembante Fanfulla giunto sul Garda per non fare prigionieri. Gli uomini di Ciceri la sfangano nella riprese per le reti di Qeros e Brugnoli e adesso han scavato un piccolo fossato di 4 punti tra il gruppo playoff [...]