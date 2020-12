Desenzano Calvina-Sona Mazza Serie D: Marchesini non perdona, Florindo ancora a secco

Il Sona è passato al Tre Stelle di misura con la rete di Marchesini maturata in avvio di ripresa e sorpassa il Desenzano Calvina in classifica. 'Questa partita non s'ha da fare' - sembrava - e invece alla fine il recupero della 5° giornata si [...]