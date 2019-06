Fabio Miglio torna a casa, spumeggiante Ciliverghe

Un lieto ritorno quello di Fabio Miglio, mediano classe ’99 che dopo un anno di lontananza alla Calvina torna a casa nella società gialloblù, società che l’ha visto crescere durante tutto il Settore Giovanile. Arriva dalla FeralpiSalò nella stagione 2014-2015 da allievo, e qui rimane fino al 2017, dove, dopo il suo primo anno in Serie D, viene preso in prestito dalla Calvina, squadra rivale in girone. Alla Calvina fa solo una stagione (2018-2019) nella quale ottiene un totale di 1092 minuti in 16 presenze e 2 gol in girone; ed ora il Ciliverghe, dopo una discreta annata in D (decimi con 41 punti) è pronto a riacquistarlo. Un ritorno tanto atteso dalla società di Nicola Bianchini che cerca di dare una nuova faccia al gioco della squadra di Carobbio, come conferma lo stesso direttore sportivo, Danilo Facchinetti, nella dichiarazione rilasciata nel comunicato stampa della società: «Fabio porta al centrocampo ecletticismo e forza atletica permettendo a Carobbio di contare su un’alternativa importante nel cuore del gioco».

Sensazioni positive che sono confermate anche dallo stesso giocatore nella dichiarazione riportata sempre nel comunicato della società gialloblù: «L’esperienza alla Calvina per me è stata altamente formativa, ma Ciliverghe è Ciliverghe. Sono cresciuto con questi colori indosso e non desidero altro che tornare a Casa Cili ed essere a disposizione di Carobbio, non vedo l’ora che inizi il ritiro perché sono veramente molto carico e determinato. Ho avuto Carobbio prima come compagno e poi come allenatore e so quanto può favorire la mia crescita professionale, siamo in tanti a voler lavorare con lui data la sua bravura. Il direttore sportivo non aveva bisogno di convincermi, ma quando mi ha reso partecipe del progetto che ha la società sia sul centro sportivo che in merito alla crescita sul campo sono rimasto colpito ed affascinato. Primo obiettivo la salvezza per terminare la posa di quelle basi che ci permetteranno il salto di qualità nel breve periodo».

