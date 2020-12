Fanfulla Serie D, Federico Baggi: «Debuttando ho coronato il mio sogno, adesso non voglio fermarmi»

Cresciuto nelle giovanili del Pavia e trasferitosi al Fanfulla in seguito al fallimento della società, Federico Baggi ha esordito in Serie D lo scorso 25 ottobre conquistando una maglia da titolare in occasione della trasferta di Brusaporto. Da quel momento ha continuato ad allenarsi con la prima squadra, dove [...]