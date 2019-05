Il Ciliverghe e Filippo Carobbio avanti insieme anche l’anno prossimo

Proseguirà anche nella prossima stagione la collaborazione tra il Ciliverghe e il tecnico Filippo Carobbio. Per l’ex centrocampista di Bari, Genoa e Siena sarà la sesta stagione in gialloverde, la terza alla guida della prima squadra.

“Era ciò che volevamo, – dichiara il presidente Nicola Bianchini – Filippo è stato protagonista in queste stagioni di una crescita importante come allenatore conducendo la squadra a due salvezze fondamentali per la crescita societaria. Quest’anno non avevamo preventivato di soffrire così tanto, ma abbiamo capito dove si è sbagliato e siamo pronti a ripartire con rinnovate ambizioni. La società era all’unanimità convinta di affidare di proseguire il progetto tecnico intrapreso con Filippo la scorsa estate. Diamo questo annuncio con estrema soddisfazione, felici di questa volontà reciproca e dell’entusiasmo che la accompagna. Insieme abbiamo già pianificato dove intervenire; Minelli? E’ la nostra bandiera, anche in questo caso c’è la volontà comune di fare ancora un anno insieme e ci siederemo presto al tavolo per definire i particolari e trovare l’intesa”.

“Non ho mai veramente preso in considerazione l’idea di lasciare questa società, – il commento del tecnico Filippo Carobbio – mi premeva chiarire alcuni aspetti come dichiarato a fine stagione, ma con il presidente c’è stata da subito massima intesa. Entrambi abbiamo capito alcune nostre mancanze nella prima parte di stagione, il cammino nel girone di ritorno è stato da playoff, l’obiettivo diventa quello di lavorare da subito con chi ha realmente voglia di vestire questa maglia e comprende ciò che rappresenta. Non basta lavorare duro come abbiamo sempre fatto, si deve entrare in sintonia con il mondo Ciliverghe, comprenderlo, perché quando i ragazzi hanno fatto questo abbiamo cambiato marcia. In questo momento ho dentro grande entusiasmo, può essere un anno importante, puntiamo ad equilibrare lo scorso girone di andata con quello di ritorno, lavorando a stretto contatto con il nostro vivaio per costruire un qualcosa di importante a breve termine”.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.