Imperia-Caronnese Serie D: Donaggio e Cosentino vanificano il gioco di Gatti

Non c’è trippa per Gatti. La Caronnese esce delusa e ridimensionata dalla sfida del Ciccione. L’Imperia si impone per 2 a 1 con una doppietta di Donaggio, abile a capitalizzare gli errori della retroguardia di Gatti che, nonostante il miglior palleggio espresso, torna a casa con nessun punto e [...]