Legnano sempre più protagonista di una grande campagna acquisti con il Direttore Sportivo Vito Cera che è riuscito a chiudere un altro colpo in entrata di livello superiore. Sbarca in lilla Cesare Ambrosini. Difensore centrale, che sicuramente sarà la guida della squadra di Lucio Brando, classe 1990 con esperienza in Serie B nel Como, dove milita per 5 anni ed è il capitano anche in C, categoria affrontata con le maglie di Modena e Rimini. CLICCA QUI PER LE PRIME PAROLE IN LILLA DI AMBROSINI