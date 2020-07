Non accenna a rallentare il mercato del Legnano che ogni giorno registra un nuovo arrivo, quello di Simone Buono. Terzino destro, che si sente a suo agio anche sulla fascia opposta del 2002, importantissima annata per l’anno prossimo dei fuoriquota, è cresciuto nelle giovanili del Como e si appresta ad affrontare una nuova stagione in Serie D, ma questa volta con la maglia lilla.