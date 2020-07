Legnano Serie D, altro colpo under per i lilla: Marco Josè Bingo

Legnano molto attivo sul mercato e negli ultimi giorni lo è molto su quello degli under. Dopo l’arrivo dei fratelli De Stefano, il Direttore Sportivo Vito Cera porta alla corte di Brando, Marco Josè Bingo. Classe 2001, mancino e in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, Bingo ha giocato negli ultimi 4 anni alla Cremonese, prima nell’Under 17 e poi nell’Under 19. Il nuovo acquisto dei lilla ha indossato la maglia dell’Under 17 dell’Italia nel 2019 durante la Super Cup, dove è riuscito a segnare una rete. Manifestazione che gli ha permesso di confrontarsi con i migliori giovani di diverse nazioni e che gli azzurrini hanno vinto.