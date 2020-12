Legnano-Sestri Levante Serie D: Ai lilla basta un doppio Cocuzza per chiudere al meglio l’anno

Al Legnano basta il primo tempo per chiudere nel migliore dei modi l'anno: doppio Cocuzza e tre punti messi in saccoccia contro un Sestri Levante che ha faticato parecchio a rendersi insidioso. 4 punti di distanza fra le due compagini: Legnano per mantenere il trend in crescita e chiudere [...]