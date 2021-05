Real Calepina-Sporting Franciacorta Serie D: secco tris dei bresciani in una partita fra due squadre tranquille

Finisce 0-3 la partita tra la Real Calepina e lo Sporting Franciacorta. Gli ospiti, ancora una volta, ha dimostrato di essere una squadra forte e unita. Anche se nei primi minuti sono i ragazzi di Bruni a stabilire i ritmi del gioco controllando per la maggior parte del tempo la palla, il Real Calepina riesce a sfruttare meglio le occasioni. Tre punti per i bresciani che permettono di staccare proprio la formazione di Carminati che rimane così ferma a 41 punti. Secondo successo consecutivo per Bruni dopo quello contro il Caravaggio di due settimane fa.

Boschetti sul finale. Partono meglio i padroni di casa che al 12′ Bellotti partendo da centrocampo velocissimo supera tutta la difesa avversaria e passa la palla a Giangaspero che ci prova fallendo di pochissimo. Un minuto di orologio dopo lo Sporting Franciacorta ha la sua prima occasione-gol con Scaglia che tira ma il pallone si rivela troppo alto. Subito dopo questo errore la Real Calepina riparte con Giangaspero che, una volta superata la linea difensiva avversaria, passa la palla a Fini che per poco non regala il vantaggio alla sua squadra. Si riparte qualche minuto dopo con Bithiene che dalla fascia destra regala una buonissima palla ad un Bertazzoli troppo poco pericoloso per mettere in difficoltà il portiere avversario. Un giro d’orologio dopo Scaglia serve un’occasione-gol a Bertazzoli che, da solo davanti alla porta, cerca il 1-0 senza successo. La Real Calepina non ci sta e ci riprova con il sinistro di Valois ma il tiro è troppo debole e Pilotti para senza problemi. Al 32′ ancora un’occasione per lo Sporting Franciacorta con Bithiene che, dopo un calcio d’angolo, ottiene la palla e si avvicina pericolosamente alla porta ma Rossi interviene salvando la situazione. In questi ultimi minuti di un primo tempo molto combattuto la Real Calepina alza i ritmi della partita grazie ad un pressing molto alto che permette ai giocatori di evitare situazioni pericolose. Totalmente diversa è la tattica dello Sporting Franciacorta che predilige invece un gioco più tranquillo e paziente. E sarà quest’ultima strategia a rivelarsi vincente in quanto al 42′ Bertazzoli, dopo essere entrato in area di rigore, trova un Boschetti pronto a regalare l’1-0 alla sua squadra.

Bresciani dilaganti. Nei primi 10 minuti del secondo tempo a dominare è lo Sporting Franciacorta che ritrova in campo una Real Calepina troppo permissivo. All’8′ Bertazzoli si avvicina pericolosamente alla porta avversaria ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Al 12′ Pagano si trova davanti alla porta da solo ma Rossi riesce ad evitare il 2-0. Un giro d’orologio dopo Scaglia ci prova con il destro ma la palla va sopra la traversa. Lo Sporting Franciacorta sta mettendo sempre più sotto pressione gli avversari tant’è che al 18′ Bertazzoli regala il secondo gol alla sua squadra su assist di Boschetti. Dopo il 2-0 i ragazzi di Carminati sembrano ritrovare la forza necessaria a non mollare cercando di mantenere il possesso della palla. Ma difficilmente riescono a trovare uno sbocco offensivo rendendo vana l’ultima loro occasione-gol che Duda dimostra di saper sfruttare al 21′ con un tiro dall’area di rigore. Ci penserà Saporetti a chiudere il secondo tempo con il gol del 3-0 che scoraggia definitivamente gli avversari.

IL TABELLINO

REAL CALEPINA-SPORTING FRANCIACORTA 0-3

RETI: 42’ Boschetti, 18’ st Bertazzoli, 37’ st Saporetti

REAL CALEPINA (3-5-1-1): Rossi 6.5, Fini 6, Duda 7.5, Belotti 7, Paris 7.5, Capelli 5.5, Lussignoli 6 (6’ st Cerri 6.5) Valois 7 (18’ st Bosio 5.5) Giangaspero 7.5, Chiossi 5.5, Torri 6. A disp. Gherardi, Lancini, Locatelli, Messali, Girasole, Piacentini, Colonetti. All. Carminati 6.5.

SPORTING FRANCIACORTA (4-3-3): Pilotti 7.5, Fiorentino 6, Fanti 6,5, Muhic 6.5 (15’ st Sow 6,5) Bagatini 5.5, Piccinni 6, Pagano 7 (20’ st Saporetti 8) Scaglia 7.5, Bertazzoli 8 (30’ st Mozzanica 6.5) Bithiene 7 (25’ st Giorgino 6.5) Boschetti 7. A disp. Filigheddu, Lelj, Sow, Facelli, Ndiaye, Marazzi. All. Bruni 7.5.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona 6.

ASSISTENTI: Salviato di Castelfranco e Zanon di Vicenza.

AMMONITO: Fini (R)

LE PAGELLE

REAL CALEPINA

Rossi 6.5 Divide la responsabilità dei tre gol presi con una difesa non sempre sveglia. Per il resto difende abbastanza la porta Fini 6 Oltre a farsi ammonire per un brutto fallo fa ben poco Duda 7.5 Quando è in prossimità della porta la difesa avversaria non riesce a gestirlo. Belotti 7 È stato l’ago della bilancia in questa partita che si è giocata principalmente a centrocampo Paris 7.5 Nonostante qualche piccolo errore è sicuramente il migliore difensore di oggi.

Capelli 5.5 Sia nel primo tempo che nella ripresa è poco utile alla squadra.

Lussignoli 6 una prestazione al di sotto delle aspettative.

6’ Cerri 6.5 fin da subito fa sentire la sua presenza in campo rendendo la vita difficile agli avversari.

Valois 7 Ha delle buone idee ma non riesce quasi mai a concretizzarle. 18’ st Bosio 5.5 Poco presente e poco concentrato. Giangaspero 7.5 Ottima prestazione. Presente, attento e concentrato. Chiossi 5.5 Da un giocatore con le potenzialità ci si aspetta di più. Torri 6 Una prestazione che per poco arriva alla sufficienza. Può fare molto meglio. All. Carminati 6.5 Sicuramente oggi la sua squadra mette passione in ogni singola partita. Ma a volte la passione non basta. A volte saper reagire quando si sta perdendo 2-0 è fondamentale.

SPORTING FRANCIACORTA

Pilotti 7.5 Difende molto bene la porta rendendo vana qualsiasi occasione gol avversaria Fiorentino 6 Sia nel primo tempo che nella ripresa si vede molto poco anche se non sbaglia quasi nulla.

Fanti 6.5 Ha saputo gestire bene un centrocampo non permettendo agli avversari di correre verso la porta. Muhic 6.5 Sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. 15’ st Sow 6,5 Anche se sta poco in campo sfrutta al meglio ogni occasione. Bagatini 5.5 Oggi ha fatto davvero troppo poco per ottenere la sufficienza. Piccinni 6 Sicuramente ha giocato partite migliori di questa quindi la sua prestazione non merita più della sufficienza. Pagano 7 Ottima intesa con i compagni ai quali regala sempre ottimi palloni. Allo stesso tempo però non si tira indietro davanti alla porta. 20’ st Saporetti 8 Entra in campo e fin da subito la difesa avversaria si trova in estrema difficoltà tant’è riesce a superarla senza difficoltà regalando il 3-0 con un gol bellissimo. Scaglia 7.5 Assolutamente fondamentale in questa squadra quando si tratta di dover costruire un’azione offensiva. Bertazzoli 8 Aumenta la distanza con la Real Calepina con il gol del 2-0. Prestazione magistrale. 30’ st Mozzanica 6.5 sta troppo poco in campo per riuscire a fare qualcosa. Nel complesso però ha fatto una buona prestazione. Bithiene 7 Una vera spina nel fianco per la difesa avversaria. 25’ st Giorgino 6.5 Sa mettersi a disposizione della squadra quando si tratta di regalare buoni palloni ai compagni. Boschetti 7 Nonostante sia l’autore del primo gol nella ripresa si perde un po’. All. Bruni 7.5 Questa volta è scesa in campo una squadra affiatata, disposta a aiutarsi e a collaborare. Ottimo lavoro.