Roberto Gatti: il nuovo allenatore della Caronnese

Una certezza per il club del presidente Augusto Reina che è pronto a sognare in grande. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del direttore sportivo Raffaele Ferrara, la Caronnese annuncia anche il suo nuovo tecnico: Roberto Gatti. L’allenatore, voluto fortemente dal neo DS, è pronto a sedersi sulla panchina rossoblù per la stagione 2019/20 nel campionato di Serie D.

Roberto Gatti, reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la Vergiatese, può vantare di un curriculum da calciatore di tutto rispetto: arriva a Varese all’età di 17 anni, gioca prima in Primavera e poi a soli 18 anni esordisce in Prima Squadra militando in Serie B e Serie C. A 22 anni si trasferisce in Svizzera al Lugano riuscendo a conquistare l’accesso alla Serie A elvetica. Conclude infine al Chiasso dove all’età di 30 anni decide di appendere le scarpe al chiodo. Gatti intraprende da subito la carriera da allenatore occupandosi del settore giovanile della medesima società svizzera. Al tecnico di Torino viene poi affidata la Prima Squadra con cui riesce a togliersi diverse soddisfazioni portandola e dirigendola in Serie B. Successivamente passa al Lugano, in Primavera per due anni e dopo tanto tempo al di fuori dei confini italiani si convince a fare ritorno in patria dove conferma le su qualità raggiungendo importanti obiettivi e lasciando un buon ricordo di sè. Alla guida dell’Inveruno riesce a raggiungere la Serie D, disputa i playoff di categoria e vince la Coppa Italia dilettanti, mentre nella passata annata ottiene l’Eccellenza con il Vergiate. Gatti approda così alla Caronnese con numerose esperienze positive alle spalle e con tanta voglia di stupire. Nel comunicato ufficiale della società le prime dichiarazioni che il tecnico 54enne ha rilasciato: «Caronno per me è una possibilità importante, una bella opportunità: la società è ambiziosa e lo si intuisce anche dalla scelta fatta per il direttore sportivo. La Caronnese, in zona, è la società che è cresciuta meglio e maggiormente negli ultimi anni con una grande costanza, è una bella realtà e ho avuto ottime sensazioni appena arrivato allo stadio. Non vedo l’ora di mettermi in mostra e di dimostrare il mio valore».

