Scanzorosciate Serie D, ecco Romeda per la porta e 4 innesti dall’Under 19

Innesto di livello superiore per la porta dello Scanzorosciate. Arriva in giallorosso Enrico Romeda, estremo difensore classe 1999 con esperienze fra FeralpiSalò, Darfo Boario, Pergolettese e Crema. Con l’annuncio ufficiale dell’acquisizione di Romeda, lo Scanzo ha promosso anche 4 giovani dalla sua Under 19 dello scorso anno. Fanno il salto in prima squadra tre 2002: Gabriele Uccelli, terzino sinistro, Francesco Bianchi, esterno mancino e Davide Ravasio, centrocampista. Con loro anche il 2001 difensore Paul Antah.