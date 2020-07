Un gradito ritorno in casa Scanzorosciate. In giallorosso, dopo due stagioni al Forza Costanza, riecco Andrea Stefanelli. Classe 1999, Stefanelli nel modulo di Nicola Valenti può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo a 5 caratteristico del tecnico dei bergamaschi. Inoltre se la LND accogliesse la proposta dei club di Serie D, Stefanelli rientrerebbe negli under schierabili per la prossima stagione.