Seregno Serie D, dal 18 maggio il via al rimborso degli abbonamenti

In tempi di incertezza economica, diverse società stanno vedendo sempre più a rischio quelle entrate che permettono la loro esistenza. Ma, certamente, diversi club stanno dimostrando una comprensione dei problemi delle varie famiglie superiore rispetto a chi dovrebbe farlo per mestiere. Il Seregno Calcio è uno fra questi. Negli scorsi giorni, attraverso sempre l’attivissima pagina ufficiale di Facebook, ha annunciato l’abolizione della quota d’iscrizione per l’anno prossimo riguardante tutto il settore giovanile agonistico. E nel pomeriggio odierno è arrivato un altro annuncio. Il club brianzolo ha deciso di rimborsare l’abbonamento per la quota legata alle partite casalinghe non disputate per l’emergenza Coronavirus. Sono 5 le gare in cui Borghese e compagni non sono scesi in campo al Ferruccio, fra cui anche sfide affascinanti come quelle contro Legnano e Folgore Caratese. Ecco qui il messaggio integrale apparso su Facebook: «Il Seregno Calcio, a decorrere dalla data del 18 Maggio, darà la possibilità di rimborso a tutti gli abbonati alle partite della prima squadra, in relazione al numero di competizioni casalinghe non disputate.

Questo servizio sarà attivo presso gli uffici del Seregnello».

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.