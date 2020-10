Seregno – Sona Serie D: Gli Spartans sudano più del previsto, ma Invernizzi risolve tutto

Tre su tre, ora lo si può dire. Un traguardo che forse in molti davano per scontato ma che così non è. Una vittoria sofferta, e per quello che recitano le statistiche si può dire che lo è stata quasi clamorosamente. D’altra parte il Sona non è mai riuscito [...]