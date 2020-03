Serie D, Calvina: i bresciani stanno cavalcando un sogno chiamato playoff!

Tra le squadre del girone D, la più in forma è senza dubbio la Calvina. I biancoazzurri stanno vivendo un momento magico che li ha portati all’interno della zona playoff. I calvisanesi, infatti, hanno all’attivo una serie di 10 risultati utili consecutivi, frutto di 8 vittorie e due soli pareggi, di cui uno prestigioso contro il Mantova. Nelle ultime 5 giornate sono arrivate solo vittorie, comprese quelle con Fiorenzuola e Correggese e da 6 partite la porta di Sellitto, portiere classe 2002, resta inviolata. Intanto Recino firma l’undicesimo centro stagionale e raggiunge quota 200 gol in carriera. Il lavoro della società sta dando i suoi frutti, come sottolinea il presidente e proprietario Roberto Marai: «Il nucleo fondamentale della Calvina è il quartetto composto dal sottoscritto, dal direttore sportivo Eugenio Olli, dal direttore generale Stefano Tosoni, e dal tecnico Michele Florindo. Tra di noi c’è grande coesione e amicizia, abbiamo affrontato i momenti difficili con gli attributi giusti, confrontandoci e remando nella stessa direzione». La squadra, in seguito alla scossa provocata dall’arrivo in panchina di Michele Florindo, ha saputo ritrovare forza e fiducia dopo un avvio di stagione deludente, segnato da 6 sconfitte nelle prime 6 giornate di campionato e dall’eliminazione nel turno preliminare di Coppa Italia. «All’inizio eravamo tutti fiduciosi di poter fare un campionato dove la salvezza era tranquillamente raggiungibile, ma ci siamo scontrati con una realtà dura che ha ridimensionato il nostro ottimismo. Ci girava tutto storto e le cose nuove erano tantissime. Bisognava prendere la decisione più difficile e più determinante, quella di cambiare allenatore. Abbiamo trovato in Florindo una persona dotata di grande pragmatismo, voglia ed energia. Un allenatore capace di comunicare i suoi valori alla squadra, dando il via a un cammino entusiasmante». I nuovi arrivi nel mercato invernale hanno rinforzato la squadra in ogni reparto; Cazzamalli ha portato esperienza e fisicità in mezzo al campo. «E’ il nostro veterano, un valore aggiunto e un aiuto per tutti i compagni». Al fianco di Sorbo è approdato Ruffini a irrobustire la difesa e l’arrivo in attacco di Mauri ha dato stimoli nuovi anche a Recino, «aprendoli spazi che prima non aveva». Il presidente Roberto Marai conosce l’importanza di avere a disposizione una rosa ampia con opzioni di qualità in panchina e non nasconde le ambizioni: «Ormai si è creato un clima eccezionale, oggi sono tutti contenti di fare parte di questo gruppo. Abbiamo una squadra attrezzata per essere protagonisti. Possiamo giocarcela con tutti. Il nostro obbiettivo attuale è quello di giocarci i playoff al meglio. Lotteremo fino alla fine senza mollare niente». Infine apre possibili scenari sul futuro: «Il comune di Desenzano ci ha accolto fin dall’inizio. Dobbiamo ancora affinare tante cose, ma si sta lavorando per creare una società in fusione con il Desenzano, che mi auguro di portare a termine per cercare di migliorarci ancora».

