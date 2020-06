Serie D, Cusatis-Legnano: divorzio. Il saluto dei Lilla

Giovanni Cusatis e il Legnano si separano dopo sole 7 partite. L’ormai ex tecnico Lilla è subentrato alla 21esima giornata dopo la sconfitta al Mari contro il Milano City, che ha portato all’addio di Vincenzo Manzo. Cusatis con il Legnano ha conquistato 12 punti, frutto di 4 vittorie. L’ultima giornata, però, ha portata alla sconfitta più dolorosa, quella nello scontro diretto contro la Pro Sesto, che in caso di successo di Foglio e compagni, con il senno di poi, avrebbe portato il Legnano in Serie C. Di seguito il comunicato di ringraziamento firmato dal Presidente Giovanni Munafò e da tutta la società milanese per Cusatis: «Il Legnano cambia guida tecnica. Domani, alle ore 17, nella sede di via Palermo si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico (con tutta probabilità sarà Lucio Brando, ndr). La dirigenza lilla vuole ringraziare Giovanni Cusatis per il lavoro svolto. Un compito non facile, subentrando a metà stagione, affrontato con serietà e professionalità».