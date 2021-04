Serie D, Girone A: Daidola rientra in scia, sorrisone Cretaz

Cucù! Guarda chi spunta in vetta. La Castellanzese cade rovinosamente a Bra e lascia campo libero alla capolista a sorpresa PDHAE. A sorpresa perché le giornate che mancano sono sempre meno e non è una vetta di inizio stagione, dettata magari dalla condizione o da fattori temporanei. Così come [...]