Serie D, Munafò presenta Cusatis come nuovo tecnico del Legnano

Sarà Giovanni Cusatis a sedere sulla panchina del Legnano dopo le dimissioni di Vincenzo Manzo al termine della sconfitta al Mari contro il Milano City. La società lilla ha voluto, inoltre, indire una conferenza stampa anche per chiarire le dinamiche che hanno portato alle dimissioni di un tecnico, che comunque ha portato la squadra al secondo posto in classifica. Ai giornalisti presenti, il Presidente Giovanni Munafò ha dichiarato: «Dobbiamo tanto a Manzo e anche lui a noi. Non consento però a nessuno di mancare di rispetto alla società. Dopo il triplice fischio della gara con il Milano City ho chiesto a tutti, alla squadra e all’allenatore, un atteggiamento diverso rispetto alle ultime due gare perse, con toni decisi ma comunque rispettosi. Non abbiamo mai pensato a un esonero, visto che sabato abbiamo avuto un lungo e fruttuoso colloquio, anticipato anche da un confronto, sempre con toni molto distesi, dopo la sconfitta nel derby con la Castellanzese. Cusatis è una figura scelta dal Direttore Sportivo Mavilla. Io personalmente l’ho conosciuto solo poche ore fa. Ringrazio nuovamente Manzo perchè ha fatto un buon lavoro su tanti aspetti, ma siamo il Legnano e se il Presidente non è contento anche il tecnico deve stare calmo e accettare le critiche. Nessuna polemica, è una persona a cui volevo bene. Evidentemente la sua decisione, credo, sia nata da prima della sconfitta con il Milano City». Il Legnano occupa, in coabitazione con lo Scanzorosciate, la seconda piazza del girone B a sei lunghezze dalla capolista Pro Sesto. L’esordio per Cusatis, che vanta anche un’esperienza nella Championship inglese come secondo allenatore al Watford, sarà in trasferta sul campo del Levico.