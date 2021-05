Villa Valle-Desenzano Calvina Serie D: i ragazzi di Mussa portano a casa i tre punti grazie a un Austoni maiuscolo e una prova di livello

Serviva una vittoria al Villa Valle in ottica salvezza e una vittoria è arrivata. Nonostante la classifica racconti di un Desenzano Calvina più in alto, non c’è stata storia: la squadra allenata da Mussa si è imposta per 4-0 sugli ospiti, mostrando un ottimo gioco e tanta voglia di fare bene per portare a casa i tre punti. Così è stato, effettivamente, grazie soprattutto alle prestazioni maiuscole di Austoni e Cavagna: per entrambi gol e assist, ma soprattutto tanta qualità in mezzo al campo, risultando un vero e proprio tsunami per la difesa avversaria. Ottimi anche gli apporti di Micheli e Crotti, in gol ma autori di una prova veramente esemplare, emblema della voglia di fare risultato dei padroni di casa. Svuotato è invece apparso il Desenzano, che non ha dato seguito al buon inizio di partita, forse eccessivamente sorpreso dalla garra degli avversari. L’aver giocato poi tutto il secondo tempo in dieci non ha di certo aiutato i sogni di gloria e remuntada dei ragazzi di Florindo, che hanno subito il ko definitivo e non sono stati più in grado di rialzarsi, lasciando il campo ai padroni di casa che al 90’ hanno festeggiato per i tre punti conquistati.

Villa Valle esplosivo. Il Desenzano nelle prime fasi di gioco tiene il pallino del gioco, cercando di trovare spazi per far male al Villa Valle. Al 4’ ci prova dalla distanza Cazzamalli, ma il tiro viene sporcato, finendo in angolo. Nonostante nei primi istanti siano gli ospiti più padroni del campo, è il Villa Valle a passare in vantaggio, con una conclusione a giro sul secondo palo di Austoni al 7’: i padroni di casa conducono il match. Al 9’ di nuovo pericolosi i padroni di casa, con Lleshaj che colpisce al volo un pallone a mezz’altezza, prendendo l’esterno della rete ma facendo percorrere più di un brivido sulla schiena di Sellitto. Il Desenzano ha accusato il colpo ed ha lasciato andare quell’iniziativa che ha caratterizzato i primi minuti, adottando un approccio più cauto, ma in avanti sono ancora pericolosi. Al 13’, infatti, Franzoni scarica la botta dai 20 metri, prendendo in pieno la traversa, con un Pisoni ormai battuto che deve ringraziare il legno. Al 14’ raddoppiano i padroni di casa, grazie al bel colpo di testa di Micheli su assist perfetto di Austoni, che aggiunge un assist al gol segnato a inizio match. Cazzamalli ancora vicino al gol al 22’, quando il giocatore della squadra ospite anticipa un’uscita non perfetta di Pisoni e impatta forte di testa, ma la palla finisce di poco fuori. Intervento provvidenziale di Ruffini al 29’ perché il numero 11 segue Micheli fino in area di rigore e gli impedisce di battere a rete da posizione estremamente favorevole, liberando la zona di Sellitto dal pericolo. Prova a mettersi in proprio Recino quando le lancette indicano il 33’ ma, dopo un doppio passo a disorientare l’avversario, il suo tiro è fuori misura e finisce alto sopra la traverso. Al 45’ entra in area Austoni e viene buttato a terra da Sorbo: l’arbitro non ha dubbi e fischia subito il calcio di rigore, estraendo il cartellino rosso per il difensore. Dagli undici metri va Cavagna che non sbaglia, firmando il 3-0 con uno scavetto poco prima che le squadre possano rientrare negli spogliatoi per l’intervallo.

Colpo del ko. Vuole provare a cambiare le sorti del match il tecnico Florindo, optando per una girandola di cambi prima dell’inizio della gara: dentro, dunque, Missaglia, Da Mota, Chiari e Crema. Nelle fila dei padroni di casa, invece, Mussa decide di sostituire Granillo, già ammonito, facendo entrare De Meio. Gli ospiti spingono maggiormente rispetto ai primi quarantacinque, in cui i tentativi erano stati più che altro dalla distanza. Il muro del Villa Vale, però, regge bene, riuscendo a gestire senza grossi problemi le sortite offensive del Desenzano. Nel momento migliore degli ospiti il Villa Valle cala il poker con Crotti, che dopo un momento di mischia in area riceve il pallone, si gira e fa partire un piazzato a giro sul secondo palo, spegnendo probabilmente definitivamente i sogni di remuntada della squadra di Florindo quando le lancette dicono che si è all’11’. Gioca in maniera spensierata ora la squadra di casa, trovandosi in maniera estremamente facile in mezzo al campo, anche perché la pressione degli avversari è decisamente diminuita dopo il quarto gol, che ha tutta l’aria di esser stato un colpo di grazia. Al 24’ il Villa Valle va vicino alla manita, ma De Meio si lascia ipnotizzare davanti a Sellitto, che è bravo a mantenere la posizione fino all’ultimo e a chiudere lo specchio della porta. Schema su punizione al 36’ per i padroni di casa: Cavagna finta il cross ma appoggia al limite dell’area per Bonfanti, che prende la mira durante la rincorsa e fa partire il piattone che però finisce di pochissimo al lato rispetto ai pali protetti dall’estremo difensore. Gli ospiti, invece, al 40’ sfiorano il classico gol della bandiera, ma il colpo di testa di Recino è troppo debole e Pisoni non blocca la sfera senza troppe difficoltà. Per il Desenzano piove sul bagnato, perché al 44’ il signor Manzo di Torre Annunziata ravvisa un fallo di Recino, tira fuori il secondo giallo e quindi il rosso: ospiti che concluderanno la partita in 9. I due minuti di recupero scorrono senza ulteriori sussulti. Al triplice fischio festeggiano i ragazzi di Mussa per questi tre punti importantissimi per la squadra di Villa D’Almè. Rammarico per il Desenzano che, dopo una prima frazione giocata perlomeno con voglia di incidere, non è riuscito a mantenere i ritmi, cadendo quindi sotto i colpi dei padroni di casa.

IL TABELLINO

Villa Valle-Desenzano Calvina 4-0

RETI: 7′ Austoni (V), 14′ Micheli (V), 45′ rig. Cavagna (V), 11′ st Crotti (V).

VILLA VALLE (4-4-2): Pisoni 6, Crotti 7 (15′ st Bonfanti 6.5), Micheli 7 (29′ st Picozzi sv), Cavagna 7.5, Ghisalberti 6 (15′ st Castelli 6), Granillo 6 (1′ st De Meio 6.5), Lleshaj 6.5, Albani 6.5, Rondelli 6.5, Austoni 8 (22′ st Tarchini 6), Meregalli 6.5. A disp. Cristini, Brioschi, Lapadula, Sogno. All. Mussa 7.

DESENZANO CALVINA (4-4-2): Sellitto 6, Turlini 5 (1′ st Missaglia 5.5), Zanolla 5.5, Mazzotti 5 (1′ st Alves 6), Ruffini M. 5.5, Sorbo 4.5, Tomasini 5.5 (1′ st Crema 5.5), Cazzamalli 6.5, Recino 6, Franzoni 6, Ruffini L. 5.5 (1′ st Chiari 5.5). A disp. Ferrara, Ricciardi, Mazzurega, Treccani, Tonani. All. Florindo 5.5.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata 6.5.

ASSISTENTI: Piedipalumbo di Torre Annunziata e Rossini di Genova.

ESPULSI: 44′ Sorbo (D), 44′ st Recino (D).

AMMONITI: Mazzotti (D), Recino (D), Recino (D), Granillo (V), Zanolla (D).

LE PAGELLE

VILLA VALLE

Pisoni 6 Impegnato quasi mai, quando viene chiamato in causa è un po’ insicuro a dire il vero, ma riesce comunque a gestire nel migliore dei modi la linea difensiva davanti a lui.

Crotti 7 Buona la sua prova, fatta di tanta volontà e tantissima corsa messa al servizio della squadra. Si fa trovare pronto quando c’è da gonfiare la rete, coronando la sua prestazione.

15′ st Bonfanti 6.5 Al suo ingresso la partita era già sostanzialmente conclusa, ma lui è bravo a calarsi bene nelle trame della squadra, sbagliando veramente poco.

Micheli 7 Spinge parecchio per tutta la durata del match, tagliando al centro ogni volta che ne ha l’occasione, come dimostra il gol che segna. Attento in fase difensiva. (29′ st Picozzi sv).

Cavagna 7.5 A centrocampo oggi ha veramente pochi rivali, perché tira fuori una prestazione da tuttocampista vero, facendosi trovare in ogni zona del campo, in fase di possesso e in fase di copertura. Dal dischetto è stato freddo, scegliendo lo scavetto di classe.

Ghisalberti 6 Un po’ in ombra, non riesce a trovare la via del gol ma è volenteroso nel provarci per tutto il tempo che ha disposizione. Buono il lavoro fatto in relazione al pressing alto.

15′ st Castelli 6 Il capocannoniere dei padroni di casa parte dalla panchina ed entra quando la partita non ha più nulla da dire. Si limita a tenere la posizione, per mantenere l’ordine tattico della squadra.

Granillo 6 Un solo tempo per lui, spinge abbastanza e prova a mettere le sue qualità al servizio dei compagni, piuttosto che cercare la gloria personale.. L’ammonizione probabilmente ha portato il tecnico a sostituirlo.

1′ st De Meio 6.5 Gioca la seconda frazione, sfiora il gol e, in generale, fa una buona partita, stroncando sul nascere le (poche) iniziative avversarie.

Lleshaj 6.5 Tantissima quantità per lui, che recupera un gran numero di palloni per dispensarli poi ai compagni pronti a fare male nella zona più avanzata del campo.

Albani 6.5 Il suo compito nel match è praticamente quello del filtro di centrocampo, restando un po’ più arretrato, così da poter spezzare il gioco degli avversari ma anche fornire supporto ai compagni nel momento del bisogno.

Rondelli 6.5 Buona la sua gara al centro della difesa. Riesce a svettare di testa e non perde praticamente mai i giocatori avversari, restando attento per tutta la durata della gara.

Austoni 8 Prestazione semplicemente maiuscola. Sin dai primi istanti si capisce che è in giornata, riuscendo a far punzecchiare con estrema facilità la difesa avversaria, che in nessun modo riesce a prendergli le misure. Standing ovation per lui dalla panchina quando lascia il campo.

22′ st Tarchini 6 Entra per dare più compattezza a centrocampo, in modo tale da gestire le energie nel finale di gara. Il suo compito non è difficilissimo nella situazione in cui vien calato, ma ci voleva concentrazione per svolgerlo bene e lui l’ha avuta.

Meregalli 6.5 Il difensore centrale oggi chiude praticamente tutti gli spazi, non avendo paura a giocare d’anticipo, stando col fiato sul collo agli attaccanti avversari che, per provare a giocare, dovevano girargli al largo.

All. Mussa 7 Oggi serviva la vittoria ed ha preparato la gara nel migliore dei modi: i suoi ragazzi scendono convintissimi in campo e non hanno paura di giocare a viso aperto. Il risultato premia le sue scelte.



DESENZANO CALVINA

Sellitto 6 Il suo lo fa, cerca di proteggere i pali come meglio può e si dimostra anche bravo nell’uno contro uno. Purtroppo, è lasciato solo dalla sua difesa.

Turlini 5 Giornata da dimenticare per lui: dalla sua zona del campo gli avversari passano in maniera troppo facile e lui non riesce a prendere le misure praticamente mai.

1′ st Missaglia 5.5 Fa parte della girandola di cambi dell’intervallo, che doveva provare a dare lo scossone: non riesce a cambiare la situazione e in realtà nemmeno ci prova.

Zanolla 5.5 Ci prova sia in difesa che in attacco, ma la squadra avversaria oggi è veramente in forma e infatti non riesce a spiccare in nessuna delle due fasi di gioco. Quando i compagni calano gli ormeggi, lui fa lo stesso.

Mazzotti 5 Solo 45′ per lui, anche perché era ammonito e il tecnico probabilmente voleva evitare di terminare la gara in nove. Al di là di questo, è spaesato tra le maglie bianche degli avversari e non riesce a stare al passo.

1′ st Alves 6 Con il suo ingresso la partita evidentemente non cambia, ma ha almeno il pregio di provare a ringhiare sui palloni che vuole conquistare, cercando di fare del male agli avversari.

Ruffini M. 5.5 Gli avversari oggi erano in palla e lui fa fatica a riuscire ad arginare gli avversari, che anzi, lo puntano e lo superano con estrema facilità.

Sorbo 4.5 Giornata da incubo per lui: in costante difficoltà perché non è in grado di reggere l’impatto dell’attacco dei padroni di casa, un intervento in area da ultimo uomo gli costa il cartellino rosso e lascia così i compagni in inferiorità numerica.

Tomasini 5.5 All’inizio della gara sembrava potesse essere uno di quelli che con le sue giocate potesse illuminare il pomeriggio, ma più crescono gli avversari più lui scompare e si eclissa dalla gara.

1′ st Crema 5.5 Entra sul 3-0 per gli avversari e tocca pochissimi palloni, anche perché in inferiorità numerica è difficile fare la differenza a partita in corso.

Cazzamalli 6.5 L’unico della sua squadra che ci crede. Si costruisce da solo qualche occasione e in un’altra situazione è intelligente nel leggere un’uscita non perfetta del portiere per avventarsi sul pallone: purtroppo per lui è sfortunato e non inquadra di poco lo specchio.

Recino 6 Cerca di lottare con i difensori avversari, facendo a sportellate e provando a tenere alta la squadra, ma la distanza tra i reparti lo penalizza, portandolo anche a doversi mettere in proprio. Mezzo punto in meno per un’espulsione da doppio giallo in un momento in cui la partita era praticamente finita.

Franzoni 6 Ci prova e cerca di mettere la sua qualità, ma è scarsamente coadiuvato dalle retrovie che dovrebbero supportarlo. Anche lui finisce in ombra quando gli avversari iniziano a giganteggiare.

Ruffini L. 5.5 Tanta corsa, sì, ma poco funzionale. Ha voglia di fare ma la sua prova, durata solo un tempo, si rivela estremamente fumosa e confusionaria. Unico squillo del pomeriggio un ripiegamento provvidenziale in difesa, ma che ai fini del risultato si rivela superfluo.

1′ st Chiari 5.5 Come per gli altri compagni entrati all’intervallo, è difficile fare la differenza in una situazione come quella. Ci prova all’inizio, poi ci rinuncia.

All. Florindo 5.5 L’approccio alla gara è sbagliato. L’impressione è quella che si siano sottovalutati gli avversari. Ha il coraggio di mettere in discussione le sue scelte, stravolgendo la squadra, anche per non restare in 9, cosa che poi comunque succederà. Le scelte, purtroppo, non pagano.

ARBITRO

Manzo di Torre Annunziata 6.5 Il fischietto gestisce abbastanza bene la gara, sedando possibili momenti di nervosismo con i cartellini, così da riportare tutto all’ordine. Le scelte sui rossi e sul calcio di rigore sono apparse giuste.