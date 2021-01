Villa Valle-Real Calepina Serie D: Una doppietta per parte targate Giangaspero-Castelli

Si conclude in parità, con il risultato di 2-2, l’incontro disputato tra Villa Valle e Real Calepina, con quest’ultima che non riesce a sfruttare il passo falso del Seregno e ad agganciarlo in classifica. L’inizio di gara vede le due squadre mettere buoni livelli di aggressività ed intensità, mostrando [...]