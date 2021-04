Vis Nova-Desenzano Calvina Serie D: gran prestazione e zero punti, bomber Recino fa vivere alle lucertole un perfetto déjà vù

“Déjà vu: sensazione di aver già vissuto in precedenza una situazione che si sta attualmente verificando”. Una definizione così semplice ma mai così attuale per le lucertole di Mastrolonardo, che crollano in casa contro il Desenzano Calvina e lo fanno, ancora una volta, giocando bene e mostrando grandi trame. [...]