Borgosesia – Bra Serie D: Barlocco vola e intimorisce Gaeta dal dischetto, Bramante sigla il gol da tre punti

Quando la classifica non lascia spazio alla fantasia solo il campo può regalare sorprese, la vittoria casalinga del Borgosesia firmata Bramante rientra appunto in questa situazione. Prelli la prepara come conviene in questi casi, linee strette, densità in zona centrale e ripartenze a sfruttare la corsa di [...]