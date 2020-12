Bra – Arconatese Serie D: al Bra basta Saltarelli, Arconatese ko

Al Bra basta un 1-0 per archiviare la pratica Arconatese e centrare il quinto successo di fila in campionato. Nonostante un avvio in salita, la formazione allenata da Fabrizio Daidola non ha mai perduto le speranze e si è aggrappata a un inatteso gol di Saltarelli per trovare il [...]