Casale – Bra Serie D: Gaeta-Cardore, i giallorossi continuano a volare

Il Bra espugna anche il Natale Palli e continua a rimanere saldo in vetta. Partita preparata alla perfezione da Daidola che ha imposto ai suoi ragazzi di partire subito forte cercando il vantaggio per poter poi gestire bene per il resto dei minuti. In casa nerostellata tante le note [...]