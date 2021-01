Casale – Fossano Serie D: Merlano e i pali fermano i nerostellati, Viassi soffre ma coglie un punto prezioso

Un pareggio a due facce. Da una parte c'è l'enorme rammarico per il Casale, che ha dominato praticamente per tutta la partita e che solamente per la sfortuna (palo di Coccolo e traversa di Mullici) e per la grande prestazione di Merlano non è riuscito a portare a casa [...]