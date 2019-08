Chieri-Bra: Di Sparti formica atomica, rimonta di cantera

Chieri (To)

Due Chieri, due Bra. Non il risultato, ma il riassunto della prima strana uscita ufficiale di Morgia e Daidola che hanno entrambi qualcosa per cui sorridere e qualcosa da correggere in vista dell’imminente inizio di campionato. La rabbia del tecnico ex Mantova per un primo tempo non [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.