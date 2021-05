Chieri – Casale Serie D: basta un lampo di Mosole per decidere il match e la stagione

Jacopo Mosole, classe 2004, il più giovane in campo, con un sinistro chirurgico all’8′ del primo tempo decide il match tra Chieri e Casale: una vittoria speciale, perché assicura la salvezza al Chieri con 5 giornate d’anticipo, dopo una stagione travagliata anche a causa delle restrizioni Covid e della quarantena che “influenzato” la stagione degli azzurri. Questa però è la terza vittoria consecutiva, segno che Marco Didu è riuscito a costruire una squadra convinta e solida al di là dell’avversario in campo e al di là del modulo di gioco applicato. Il Casale, ad esempio, è una squadra tosta, da sempre attrezzata per disputare al meglio la Serie D, nella ripresa ha spinto e ha creato le occasioni per arrivare il pari. Ma il Chieri ha saputo resistere, e portare a casa i tre punti, complice anche una certa mancanza di precisione ospite.

Missile Mosole Il Chieri gioca facile: rubare palla in mezzo al campo e in pochi passaggi arrivare in zona tiro. Lo schema riesce alla perfezione all’8′, quando Ravasi ruba palla a Raso e la serve a Mosole, che avanza fino al limite dell’area e poi indirizza il pallone nell’angolino alla sinistra del portiere. Il vantaggio mette le ali al gioco dei padroni di casa, bravi a proporsi in attacco in velocità, grazie alle giocate di Ferrandino sulla destra, in collaborazione con Spera e Ozara, mentre Ravasi e Valenti lottano e spaziano su tutto il fronte offensivo. Lo scacchiere azzurro prevede una difesa a 4, Castelletto davanti alla difesa e Ferrandino dietro le punte. I nerostellati, che si presentano con una difesa pesantemente rimaneggiata (mancano Cintoi, Bettoni e Todisco, tutti alle prese con infortuni), faticano a riprendersi. I lanci di Lewandowki sembrano essere l’unica arma da sfruttare. E infatti, a parte un colpo di testa out di Colombi alla mezzora, il Casale produce veramente poco in attacco.

Casale spinge, ma non punge Per il Chieri la ripresa inizia male, con l’infortunio muscolare di Mosole. Il giovane centrocampista, oltre al gol, aveva assicurato copertura e ripartenze, mentre l’ingresso di Alan Rossi potenzia l’attacco, ma lascia il centrocampo un po’ scoperto. Il tridente offensivo certamente prova a infastidire la difesa del Casale, ma non c’è dubbio che gli ospiti iniziano il secondo tempo con bel altro ritmo e mettono in difficoltà gli azzurri. Fabbri, entrato per il frastornato Fontana, spinge con continuità sulla fascia mancina. Il suo cross all’8′ è perfetto per Franchini, ma Marenco è bravissimo a respingere il tiro ravvicinato. Ancora Fabbri al cross al 13′, Colombi tutto solo in area piccola, spara alto di testa. Punte spuntate in casa Casale, e anche gli ingressi del vivace Cocola e del pericoloso Lanza non riescono a portare i nerostellati al pareggio. L’occasione più clamorosa arriva al 39′: Lanza entra in area e tira, Marenco respinge, Poesio a porta vuota di testa la manda alta. Il gol di Cocola in fuorigioco è l’ultima emozione del match, poi per i ragazzi del Chieri arriva il momento per festeggiare.

IL TABELLINO

CHIERI-CASALE 1-0

RETI: 8′ Mosole (Ch).

CHIERI (4-3-1-2): Marenco 7, Benedetto 7, Pezziardi 6, Mosole 7 (1′ st Rossi 6), Conrotto 7, Ozara 6 (15′ st Benassi 6), Spera 6.5, Castelletto 6.5 (33′ st Della Valle 6), Valenti 6 (21′ st Sangiorgi 6), Ravasi 6, Ferrandino 6.5 (47′ st Pedrabissi sv). A disp. Finamore, Dalmasso, Barcellona, Bianco. All. Didu 6.

CASALE (4-4-2): Drago 6, Nouri 6, Fontana 5 (35′ Fabbri 7), Mullici 6 (20′ st Cocola 6.5), Raso 6, Guida 6.5, Romeo 6, Poesio 5.5, Colombi 5, Lewandowski 6.5, Franchini 5 (27′ st Moolenaar). A disp. Tarlev, Giusio, Nnadi Tochukwu, Esposito, Lanza. All. Buglio 6.

ARBITRO: Striamo di Salerno 7.

COLLABORATORI: Minichiello di Ariano Irpino e Ambrosino di Torre del Greco.

AMMONITI: Pezziardi[00] (Ch), Pedrabissi (Ch), Raso[02] (Ca), Romeo[02] (Ca), Benedetto (Ch).

LE PAGELLE

CHIERI

Marenco 7 Al di là delle due belle parate del secondo tempo, guida la difesa con sicurezza.

Benedetto 7 Al rientro, non molla mai al centro della difesa, anche se nella ripresa, la difesa è spesso in apnea.

Pezziardi 6 Se la cava sia sulla fascia mancina, sia quando nel finale, Didu decide di giocare a tre. Qualche sofferenza in più quando entra Cocola.

Mosole 7 Dimostra coraggio nel cercare il tiro dal limite dopo 8 minuti. Bravo in interdizione e nel rilanciare l’azione (1’st Rossi 6 Inizia con molta buona volontà, poi si perde un po’).

Conrotto 7 Anche per lui, gli straordinari iniziano nella ripresa. E’ vero che le punte ospiti sbagliano, ma molto spesso è lui a chiudere gli spazi.

Ozara 6 Qualche spunto interessante nel primo tempo, nella ripresa va un po’ in affanno (15’st Benassi 6 Ci mette polmoni e sacrificio).

Spera 6.5 Molto bene quando c’è da spingere sulla destra, ma nella ripresa fatica un po’ a contenere gli inserimenti di Fabbri, anche se spesso si ritrova da solo contro più avversari.

Castelletto 6.5 Sempre lucido davanti alla difesa (33’st Della Valle 6 Fa rifiatare Castelletto).

Valenti 6 Gran lavoro al servizio della squadra, come punta dovrebbe essere maggiormente presente sotto porta (21’st Sangiorgi 6 Il suo palleggio è utile per tener palla nel finale).

Ravasi 6 Vale il discorso fatto per Valenti, lui ha il merito di rubare il pallone da cui nasce il gol.

Ferrandino 6.5 Protagonista del gioco e delle ripartenze azzurre del primo tempo, scompare un po’ dal gioco, quando è costretto ad arretrare nel secondo tempo.

All. Didu 6 La squadra sa come muoversi sia quando gioca a 4 in difesa, sia quando nel finale gioca con il 3-5-2.

CASALE

Drago 6 Un paio di buone uscite nel primo tempo.

Nouri 6 Timido nella prima parte di gara, prende coraggio nella seconda parte della gara.

Fontana 5 Mezzora in affanno a seguire Spera e Ferrandino (35′ Fabbri 7 Con lui le cose cambiano, solido e propositivo in attacco)

Mullici 6 Tatticamente utile, nella ripresa le sue giocate a due con Fabbri creano superiorità numerica sulla sinistra (20’st Cocola 6.5 Frizzante e rapido, insidioso su tutto il fronte offensivo)

Raso 6 Giovane ma tosto nel controllare le punte di casa.

Guida 6.5 “Guida” la difesa con attenzione.

Romeo 6 Tanto lavoro sporco in mezzo al campo, sempre pronto a “mordere” l’avversario.

Poesio 5.5 Si muove molto, si propone con i suoi inserimenti, ma il gol fallito nel finale è una pecca clamorosa!

Colombi 5 Le occasioni le ha e le fallisce in malo modo.

Lewandowki 6.5 Nel primo tempo, i suoi lanci mancini sembrano essere l’unica arma a disposizione dei nerostellati.

Franchini 5 Non gioca con la giusta convinzione, sembra sempre un po’ in ritardo (27’st Lanza 6.5 Ben altra presenza in attacco).

All. Buglio 6 Nel primo tempo, la squadra gioca con poco ritmo, nella ripresa si sveglia.

ARBITRO: Striamo di Salerno 7 Pochi ammoniti, nessuna protesta, impeccabile. (Minichello di Ariano Irpino e Ambrosino di Torre del Greco)