Imperia-Lavagnese SerieD: Alluci e Oneto espugnano il Ciccione, Lupo completamente in tilt

Cade rovinosamente l’Imperia tra le mura amiche del “Ciccione”. Nella sfida tutta ligure con la Lavagnese, i bianconeri si impongono per 2-0 grazie alle reti di Alluci e Oneto, che con un gol per tempo asfaltano la compagine di Lupo, superando i nerazzurri non solo in campo ma anche in classifica. Il coraggio questa volta non paga il tecnico imperiese che viene tradito dai suoi, in totale confusione per tutti i 90 minuti. La nuova strategia tattica consegna la squadra in pasto ad una Lavagnese frizzante e più organizzata, risultando nei fatti un harakiri. I bianconeri escono dal letargo nel quale si erano sopiti dopo la raggiunta salvezza, sfoderando dal cilindro una prova di gran calcio arricchita dalla disponibilità e dalla duttilità tattica degli interpreti di Ranieri

Esperimenti. Per dare una sterzata al trand negativo che ha visto i nerazzurri collezionare solo 5 punti in 9 gare, Lupo, con la salvezza in tasca, decide di usare queste battute finali di stagione per sperimentare in vista della prossima stagione. Il 4-2-3-1 che contrappone allo schieramento lavagnese è infatti una novità assoluta, non solo nel modulo ma soprattutto nel posizionamento degli interpreti nello scacchiere, con Gnecchi che da mezzala viene avanzato sulla corsia di destra e capitan Giglio nel ruolo di doppio regista in mezzo al campo insieme a Sancinito. La Lavagnese orfana di Masitto deve affidarsi alle cure di Ranieri che per l’occasione disegna un classico e rodato 3-5-2 che di difensivo ha solo l’apparenza, grazie alla forza propulsiva di Oneto sulla fascia e la propensione offensiva di D’Orsi, attaccante di natura arretrato nel ruolo di mezzala.

La partenza dei padroni di casa è con il freno a mano tirato, la ricerca di giocate provate in allenamento è fallimentare, risultando queste macchinose e artificiose. A farne le spese è capitan Giglio che nonostante l’adrenalina e la cattiveria agonistica sembra una trottola che gira in mezzo al campo senza una meta, mancando inoltre delle sue capacità di schermatura in mezzo al campo. I ragazzi di Ranieri si mostrano fin da subito composti e più organizzati, superiorità che spicca soprattutto a centrocampo grazie alla visione di gioco di Alluci e alla frizzantezza di D’Orsi praticamente immarcabile per tutto il primo tempo. Al 13’ la superiorità degli ospiti si concretizza su un guizzo di Alluci. Sfruttando la libertà concessa dalla retroguardia nerazzurra, intenta a polemizzare per un presunto fallo non sanzionato dall’arbitro, il play bianconero riceve palla fuori dall’area di rigore, dribbla un avversario e da fermo calcia potente ed angolato poco sotto la traversa dove non c’è Trucco e non c’è inganno. I padroni di casa stentano a reagire, affidandosi a cambi gioco sulle fasce spesso imprecisi, così al 22’ sono ancora gli ospiti a sfiorare il gol. Dopo una serpentina inarrestabile, D’Orsi scaglia un bolide angolato sul secondo palo che trova la pronta risposta di Trucco che devia sul legno salvando il risultato per i suoi. Il primo tempo è un soliloquio dei bianconeri, che non riescono a concretizzare la mole di gioco e occasioni da gol che costruiscono.

Al 39’ un’azione tutta in velocità dei bianconeri si conclude con un filtrante che mette Bomber Buongiorno a tu per tu con Trucco: Dribbling del primo e intervento falloso del secondo, l’arbitro non ha dubbi e sanziona il portiere imperiese con un giallo e assegna la massima punizione ai lavagnesi.

Sul dischetto si presenta proprio bomber Buongiorno che si fa ipnotizzare da Trucco, calciando debole e poco angolato con il n 1 nerazzurro che in volo plastico respinge il tiro calando nuovamente la saracinesca e tenendo ancora in partita Capra e compagni.

Confusione. L’esperimento del 4-2-3-1 dura solo un tempo, così alla ripresa Lupo corre ai ripari lasciando in panchina Grandoni e inserendo Di Salvatore, arretrando Gnecchi nella sua posizione classica di mezzala e passando ad un più canonico e confortevole 4-3-3. Il cambio di modulo però non rivitalizza la squadra che stenta ad impostare un gioco e soprattutto una reazione di carattere, ne approfittano così Alluci&co. che abbassano i giri del motore bianconero e si arroccano su un atteggiamento sornione e di controllo della gara. Al 20’ arriva la prima vera occasione gol imperiese con Capra, fortunato ed abile a sfruttare un rimpallo che lo mette a tu per tu con Boschini, meno nella conclusione che centrale si spegne fra le braccia del n 1 bianconero.

Bastano però due giri di lancetta agli ospiti per mettere il sigillo definitivo alla contesa. Su una punizione dalla trequarti battuta in due tempi, Oneto trova un diagonale chirurgico che si insacca all’angolino basso, spegnendo ogni tentativo di rivalsa degli avversari. Le battute finali del secondo trascorrono tra il valzer dei cambi e qualche flebile tentativo dei nerazzurri perlopiù riassumibile con conclusioni centrali dalla lunga distanza, il cui unico risultato è mettere in mostra la concentrazione di Boschini.

Finisce così questa sfida in salsa ligure, con la Lavagnese che espugna il “Ciccione” da tempo fortino inespugnabile per i nerazzurri che malinconicamente si dirigono verso un triste finale di stagione che li vede sempre più incapaci di vincere.

IL TABELLINO

IMPERIA-LAVAGNESE 0-2

RETI: 13′ Alluci (L), 22′ st Oneto (L).

IMPERIA (4-2-3-1): Trucco 6.5, Malltezi 6, Malandrino 5 (12′ st Gandolfo 5.5), Sancinito 6.5, De Bode 5.5, Virga 6.5, Capra 6.5 (35′ st Sassari 6), Giglio 5, Donaggio 5 (29′ st Minasso 6.5), Grandoni 5 (1′ st Di Salvatore 6), Gnecchi 6 (9′ st Fazio 6). A disp. Dani, Martini, Martelli, Luisi. All. Lupo 5.

LAVAGNESE (3-5-2): Boschini 6.5, Oneto 7.5, Di Lisi 6, Avellino 6.5, Basso 6.5, Alluci 8, Romanengo 6.5 (45′ st Di Vittorio sv), D’Orsi 7, Buongiorno 5.5, Addiego Mobilio 6.5 (40′ st Cantatore 6.5), Bei 5.5 (47′ st Orlando sv). A disp. Bova, Scorza, Profumo, Picasso, Vatteroni, Ozuna. All. Ranieri 7.

ARBITRO: Zippilli di Mantova 7.

COLLABORATORI: Mezzalira di Varese e Annoni di Como.

AMMONITI: 4′ Sancinito (I), 39′ Trucco (I), 35′ st Giglio (I).

LE PAGELLE

IMPERIA

Trucco 6.5 Torna in campo dopo tanto tempo l’eroe delle grandi battaglie imperiesi. Cerca di preservare il risultato in tutti modi, superandosi in svariate occasioni. Astuto e esplosivo come un felino nell’occasione del rigore parato a Buongiorno.

Malltezi 6 Gioca in una posizione non consona alle sue attitudini, la propensione difensiva di questo nuovo ruolo lo penalizza risultando spesso fuori tempo. cresce nel secondo tempo quando ritrova una posizione più consona

Malandrino 5 Sulla fascia viene asfaltato da Mobilio e D’Orsi. Costantemente in ritardo sulle uscite gioca una partita in apnea.

12’ st Gandolfo 5.5 Non riesce ad entrare nel dimensione giusta, sicuramente per il poco tempo a disposizione e per la difficoltà della gara stessa.

Sancinito 6.5 Faro in mezzo al campo, regge discretamente l’esperimento del doppio play. Nel primo tempo Riesce a trovare soluzioni interessanti anche grazie alla sua abilità balistica

De Bode 5.5 Spesso in ritardo sulle uscite, non riesce a reggere il confronto con la dirompenza e la vivacità degli attaccanti avversari

Virga 6.5 porta su di sé il peso dell’intera difesa, si batte finché può riuscendo ad arginare molti tentativi pericolosi avversari soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si prende delle licenze offensive.

Capra 6.5 Non il solito Capra che conosciamo, spento e spesso ingolfato forse anche per via del fallimentare esperimento tattico. È comunque l’unico a creare delle preoccupazioni alla retroguardia avversaria costringendo spesso all’intervento Bianchini.

35’st Sassari 6 Ha poco tempo a disposizione per mettersi in mostra, non riesce ad incidere.

Giglio 5 In totale confusione per tutti i 90 minuti. Il capitano ci mette il cuore e la faccia, ma viene pesantemente penalizzato dall’esperimento tattico. Intraprende una lotta ingenua e futile con il direttore di gara che ne penalizza ulteriormente la prestazione

Donnaggio 5 Impalpabile, quasi mai nel vivo del gioco. Trascorre il suo tempo arroccato e nascosto tra le linee difensive avversarie.

29’st Minasso 6.5 Il suo ingresso regala un finale degno di nota agli spettatori. Entra bene e dopo Capra è il più pericoloso dei suoi. Con due conclusioni dalla distanza impegna il portiere avversario

Grandoni 5 Come per Donnaggio anche lui praticamente assente, il primo tempo tocca pochi pallone e ne sbaglia di più. Il secondo tempo per lui neanche inizia, costretto dal tecnico a cedere il posto a Di Salvatore.

1’st Di Salvatore 6 Più concreto e vivace del compagno a cui subentra non riesce comunque ad incidere sulla gara.

Gnecchi 6 Riadattato in un ruolo che non è il suo, fa quello che può per cercare di capitalizzare gli allenamenti e gli schemi provati in settimana. Nel secondo tempo ritrova la sua collocazione ottimale, ma non riesce ad incidere lo stesso.

9’ st Fazio 6 Entra per dare più ordine soprattutto al reparto arretrato. Ci riesce ma ciò non cambia il risultato e l’inerzia della gara.

All. Lupo 5 L’esperimento tattico è un clamoroso suicidio. La squadra è totalmente in confusione dimostrando di non aver assimilato gli schemi. Cerca di porre rimedio nel secondo tempo con numerose sostituzioni e cambiamenti tattici ma finisce con il cerare più confusione e sterilità soprattutto nel gioco.

LAVAGNESE

Boschini 6.5 Termina la partita con la divisa che profuma ancora di ammorbidente. Per tutto il primo tempo dalle sue parti non succede praticamente nulla, nella ripresa si concede qualche tuffo più per i fotografi che per altro.

Oneto 7.5 Dominatore assoluto della corsia de destra , quando mette il turbo crea imbarazzo per come annichilisce gli avversari. Il gol è un’invenzione geniale.

Di Lisi 6 Non una partita complicata per lui, gestisce bene le uscite e gli interventi. Gioca una partita di qualità

Avellino 6.5 Calciatore estremamente intelligente, superarlo è praticamente impossibile. Muraglia

Basso 6.5 Quando accanto hai compagno come Avellino tutto sembra più semplice, gioca una partita ordina e intelligente non rischiando mai nulla.

Alluci 8 In mezzo al campo è un dominus. Disegna geometrie per i compagni che illeggibili e imprevedibili per gli avversari. Il gol è un gesto tecnico-balistico di rara fattura. DOMINATORE!

Romanengo 6.5 Meno frizzante del solito ma estremamente più ordinato. Gioca una partita intelligente e funzionale. (45’st Di Vittorio sv)

D’Orsi 7 La vera sorpresa della gara. Schierato da mezzala stupisce tutti spadroneggiando a centrocampo grazie alla sua tecnica e alla sua vivacità. Incontenibile.

Bongiorno 5.5 Non la sua partita migliore. Nonostante i compagni trovino sempre il passaggio smarcante per lui, risulta mollo e poco deciso, calciando spesso male e addosso al portiere avversario. Il rigore sbagliato è una grande nota negativa.

Addiego Mobilio 6.5 Grande partita di quantità anche se è mancata qualcosina sul piano della qualità. Le giocate non mancano mai, ma spesso sono effimere. Dai suoi piedi ci si aspettano grandi cose.

40’st Cantatore 6.5 Anche se per pochi minuti, entra bene con vivacità e foga. Costruisce due palle gol interessanti che purtroppo non sono ben sfruttate da Buongiorno.

Bei 5.5 Assente. Nella perfezione tecnico tattica di oggi lui è l’unica nota stonata. (47’st Orlando sv)

All. Ranieri 7 Prepara la Partita in modo eccelso, il suo 3-5-2 è estremamente offensivo e divertente. L’idea di schierare un attaccante come mezzala è geniale e spiazzante. La squadra lo segue come un faro nella notte.

Arbitro

Federico Olmi Zeppilli 7 Sempre in pieno controllo della gara, non gli sfugge nulla. Votato allo stile british non manca comunque di intervenire quando è necessario. convincente