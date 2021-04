Lavagnese-Borgosesia Serie D: pomeriggio amarissimo per Rossini, Buongiorno trascina i bianconeri

Il Borgosesia cade in maniera disastrosa in casa della Lavagnese. Con la rete di Perego, che aveva portato subito in vantaggio gli uomini di Rossini, la formazione granata si era illusa di aver incanalato la gara sui giusti binari. Tuttavia, complice qualche sbavatura di troppo da parte degli [...]