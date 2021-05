Serie D Girone A: Stoccata di gruppo, Gozzano ride e scappa

Per squalifica (Fusi e Chessa) o necessità, Achille Mazzoleni ha cambiato quattro interpreti rispetto alla sfida con l’HSL Derthona, ma non riesce la stessa impresa di ribaltare una gara iniziata male e, appunto, finita peggio. Il ko nell’anticipo di sabato in casa del Sestri Levante parla di una Castellanzese [...]