In casa Brusaporto dopo il cambio di panchina in prima squadra, Carobbio al posto di Del Prato, ecco anche quello in Under 19. Per la prossima stagione i bergamaschi hanno scelto Alberto Rota, che sostituisce così Pozzoni. Rota viene dall’esperienza come primo allenatore al Filago, formazione di Seconda Categoria. Confermato, invece, il Direttore Sportivo Ruggero Trapletti.