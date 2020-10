Caronnese-Città di Varese Under 19: Di Marco pennella, Perani illumina, rossoblù travolgenti

La sconfitta con la Tritium della gara d'esordio è definitivamente alle spalle per la Caronnese che, alla seconda uscita stagionale, regola in modo netto il Città di Varese per 4-1 dopo novanta minuti praticamente dominati. Quattro reti (Zoppi, Di Marco, Perani e Boschetti), quattro legni e una [...]