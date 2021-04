Pro Vercelli Under 19, Elia Fanelli lascia i Leoni

Termina la bella avventura in terra vercellese per Elia Fanelli, ormai ex tecnico dell’Under 19 della Pro Vercelli. Una stagione durata purtroppo poco sul campo (solamente 4 gare ufficiali disputate), ma comunque positiva sul piano della crescita del tecnico e dei suoi ragazzi.

In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook Fanelli annuncia il termine della sua esperienza alla Pro Vercelli: «Tutti quanti hanno avuto sempre voglia di migliorarsi e sacrificarsi per inseguire un sogno. Sicuramente sarete nel mio puzzle delle avventure preferite. La cosa in comune che abbiamo sono i sogni, nei quali anch’io credo tutti i giorni. Un abbraccio forte a tutti i ragazzi che ho allenato in questo periodo strano, con sole 4 partite giocate. Un abbraccio a tutto lo Staff allenatori e responsabili che mi hanno sopportato. Ci rivedremo nei campi!»

Resta da vedere adesso quali saranno le nuove avventure che attendono Fanelli all’orizzonte. Le ultime esperienze all’Atletico Torino e alla Pro Vercelli hanno sicuramente aumentato il bagaglio tecnico dell’allenatore, che da adesso si rimette sul mercato.