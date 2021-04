Albinoleffe-Carrarese Serie C: Manconi suggella una gara senza storia, sempre più notte per i toscani di Baldini

Allo stadio comunale «Città di Gorgonzola» va in scena l’unico e combattuto anticipo pomeridiano del girone C: AlbinoLeffe-Carrarese. Uno scontro che si preannunciava combattuto, sia per i valori tecnici in campo, sia per i recenti e deludenti risultati conseguiti da entrambe le formazioni. La compagine bergamasca arrivava sull’onda di prestazioni discontinue, ma vogliosa di rimanere aggrappata alle zone alte di classifica. Gli ospiti, invece, erano desiderosi di interrompere il ruolino di marcia terribile, che li ha visti scivolare indietro complici le ultime quattro sconfitte consecutive. Il match viene subito indirizzato con merito in favore dei padroni di casa, che sfruttano le disattenzioni un una difesa avversaria disunita, archiviando la pratica già al termine dei primi 45 minuti. Un altro scivolone preoccupante per la Carrarese, risucchiata ora in una vera e propria spirale negativa.

Dominio bergamasco. Dopo i primi minuti di studio generale la gara si accende al 10’ con l’imbucata laterale di Nichetti per Tomaselli, che arriva sul fondo, stoppa e serve un pallone invitante a centroarea sul quale si avventa Gabbianelli, controllo della mezzala e destro fulminante sparato sotto la traversa. Primo centro in 16 gare con la maglia dell’Albinoleffe e Carrarese costretta ad inseguire sin da subito. Padroni di casa che si ripetono al 13’, quando Borghini stacca pericolosamente su calcio d’angolo perfettamente battuto da Genevier. Ospiti in evidente difficoltà mentre la partita si innervosisce, fioccano imprecisioni tecniche causate anche dalle condizioni del terreno di gioco, e falli, emblematico in questo senso il cartellino giallo rifilato al 20 all’indirizzo del capitano dei toscani, Agyei, reo di aver interrotto un invitante contropiede dei ragazzi allenati da Zaffaroni. La gara assume una fisionomia ben delineata: Toscani che fanno fatica a risalire il campo con un giro palla sterile e lento, mentre L’AlbinoLeffe, forte del vantaggio acquisito, difende chiudendo bene gli spazi in attesa di colpire in ripartenza. Ed è proprio su questa tattica che la squadra lombarda guadagna una punizione pericolosa, al 37’ è ancora lo specialista Genevier, infatti, a concludere dal limite, con Mazzini che fa buona guardia sul suo palo respingendo prontamente. Poco più tardi altra possibile svolta della gara. Protagonista nuovamente Genevier con un lancio stupendo per Tomaselli, smarcamento del numero 7 in fotocopia del primo gol, furbo a farsi stendere da Ermacora. Sul dischetto si presenta Cori che spiazza Mazzini e sancisce il meritato raddoppio. Per i ragazzi di Baldini, invece, sembra notte fonda. E la situazione non accenna a migliorare, visto che tre minuti più tardi, Ermacora, protagonista in negativo del primo tempo, protesta in maniera vibrante per un fallo in zona centrocampo e viene spedito sotto la doccia lasciando i propri compagni in dieci. La prima frazione da incubo della Carrarese si conclude con l’ennesima iniziativa bergamasca, e porta la firma di un favoloso Tomaselli, che rientra nuovamente sul sinistro, e fa partire un tiro a giro rigettato dal palo interno. Prima tempo nefasto per i toscani, che si chiude, quindi con due gol da rimontare e l’uomo in meno.

Gestione e Ripartenza. Baldini tenta di stimolare l’orgoglio dei propri giocatori operando qualche accorta sostituzione. Nello spogliatoio rimane il capitano Agyei, nervoso ed ammonito. E una timida e confusionaria reazione degli ospiti iniziano a concederla, con il fantasista Caccavallo che scaglia al 53’ un destro potente ma centrale neutralizzato in due tempi da Savini. Nel quarto d’ora successivo i gialli prendono coraggio e cominciano, encomiabili, ad attaccare in maniera comprensibilmente disordinata attingendo a tutte le proprie riserve di energia, ma lasciando praterie nella metà campo difensiva. Il più ispirato è sicuramente Caccavallo che propizia alcune di iniziative interessati sulla trequarti, andando anche alla conclusione in un paio di frangenti, conclusioni che però non impensieriscono più di tanto la difesa lombarda. Arrivati alla metà del secondo tempo le energie cominciano a scarseggiare, e il livello della qualità mostrata inevitabilmente scende. Tomaselli si rende protagonista di un’altra stupenda iniziativa personale, il centrocampista insiste e carica a testa bassa, facendo ammattire la difesa degli ospiti e spara nuovamente con il sinistro un fendente sul quale Mazzini mette in mostra i grandi riflessi salvando dal tracollo i suoi. Baldini prova ad infondere nuova linfa inserendo Foresta e l’esperto Marilungo, ma i cambi non sortiscono l’effetto sperato, anzi è l’AlbinoLeffe a cercare di aumentare il passivo buttandosi negli spazi. Lancio in verticale di Manconi per l’inesauribile Tomaselli che si presenta a tu per tu, ed è ancora Mazzini a parare brillantemente negando la gioia di un meritatissimo gol. Gara che non vede particolari sviluppi, nonostante lo scorrere del cronometro, e che di fatto si conclude al minuto 85 quando Manconi fulmina per la terza volta l’estremo difensore degli ospiti, con destro deviato al limite e firmando il quindicesimo centro in campionato, sugellando un successo chiave in ottica playoff.

IL TABELLINO

AlbinoLeffe-Carrarese 3-0

RETI: 10’ Gabbianelli (A), 41’ Cori (A), 40’ st Manconi (A).

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini 6, Borghini 6, Canestrelli 6, Riva 6, Nichetti 6.5, Gelli 6, Genevier 7, Gabbianelli 7 (33’ st Piccoli sv), Tomaselli 7.5 (33′ st Petrungaro 6), Cori 6.5, Manconi 7.5 (45’ st Galeandro sv). A disp. Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Giorgione, Ghezzi, Ravasio. All. Zaffaroni 6.5.

CARRARESE (4-3-3): Mazzini 6.5, Valietti 5, Milesi 5.5, Murolo 5, Ermacora 4.5, Pasciuti 5.5, Agyei 5 (1’ st Pavone5,5), Schirò 5.5, Caccavallo 6 (20’ st Marilungo 5,5), Piscopo 5 (30’ st Manzari 6), Doumbia 5.5 (24’ st Foresta 6). A disp. Pulidori, Borri, Tedeschi, Bresciani. All. Baldini 5.5.

ARBITRO: Scatena di Avezzano 5.5.

ASSISTENTI: Micaroni di Chieti e Catani di Fermo.

ESPULSO: 43’ Ermacora (C).

AMMONITO: 20’ Agyei (C).

LE PAGELLE

ALBINOLEFFE

Savini 6 Inoperoso praticamente durante tutto l’arco del match, infonde comunque sicurezza alla retroguardia con un paio di uscite decise.

Borghini 6 Bene in fase di copertura e marcatura difensiva, non ha particolari grattacapi impegnativi da gestire.

Canestrelli 6 Anch’egli si dimostra sicuro, forte di una retroguardia che funziona e non concede spazi.

Riva 6 come i compagni di reparto, non perde mai la lucidità, una prestazione solida al servizio della squadra.

Nichetti 6.5 Dal suo destro nasce l’imbucata iniziale per Tomaselli che indirizza il match. Il centrocampo di padroni di casa gira bene anche, e soprattutto per merito suo.

Gelli 6 Si rende protagonista di una gara solida, molto prezioso in svariate zone del campo e soprattutto tatticamente.

Genevier 7 Regista della squadra di qualità superiori. Crea gioco ed occasioni, pennella lanci precisi per i compagni, e risulta un fattore anche da palla inattiva.

Gabbianelli 7 Centrocampista totale. Possiede qualità nel gestire il possesso e mostra abilità importanti nell’inserirsi, come in occasione del primo e bellissimo gol.

Tomaselli 7 Ragazzo che si è reso protagonista di una prestazione scintillante. Ogni volta che riceve palla sulla destra scardina la difesa ospite, producendo costantemente pericoli offensivi. Impatto devastante sulla gara.

33’ st Petrungaro 6 Entra voglioso, assecondando bene le richieste del suo tecnico. Ha tempo anche di sbagliare una ghiotta chance nel finale.

Cori 6.5 Centravanti che svolge encomiabilmente il lavoro sporco per i compagni. Freddo dagli undici metri in occasione del prezioso raddoppio.

Manconi 7.5 Mezzo voto in più per il sigillo finale con cui aumenta il proprio bottino in campionato. La sua prestazione è di altissimo livello in senso totale. Sempre bravo a rendersi pericoloso e a duettare con i compagni.

All. Zaffaroni 6.5 Schiera una formazione compatta, vogliosa, e cosciente dei propri mezzi. La partita viene indirizzata dagli episodi, ma la squadra si è comportata egregiamente in entrambe le fasi di gioco.

CARRARESE

Mazzini 6.5 Protagonista di parate più che decisive, in sostanza sala i compagni da un passivo che sarebbe risultato sicuramente ingeneroso.

Valietti 5 Non certo la migliore prestazione del laterale destro, impreciso nelle poche sortite offensive, e nemmeno difensivamente convince.

Milesi 5.5 Tutto sommato il meno peggio della retroguardia toscana, ma troppo spesso in balia dei movimenti di Cori e Manconi.

Murolo 5 Più distratto del suo compagno di reparto, in generale copre male in marcatura e risulta spesso troppo aggressivo, commettendo numerosi falli.

Ermacora 4.5 Pessima gara del terzino sinistro degli ospiti. Perde tomaselli in occasione del primo gol e causa il fallo da rigore da cui scaturisce il raddoppio. Visibilmente nervoso riesce anche a farsi espellere sul finire della prima frazione di gioco.

Pasciuti 5.5 Non ha demeriti particolari, soffre, come tutta la squadra, incessantemente sugli inserimenti dei centrocampisti avversari.

Agyiei 5 Il capitano non dà il solito apporto di sostanza che ci si aspetterebbe, gira palla lentamente e si fa sostituire all’intervallo dopo l’ammonizione.

1’ st Pavone 5.5 Non tanto meglio del suo predecessore, non riesce a dare un contributo degno di nota con la propria squadra in inferiorità numerica.

Schirò 5.5 Prestazione incolore e priva di sussulti, prova timidamente a venir fuori nella ripresa, ma con scarsi risultati.

Caccavallo 6 L’ultimo a mollare. Dai suoi piedi nascono le poche iniziative pericolose della squadra nel secondo tempo.

20’ st Marilungo 5.5 Anche lui ha pochissime occasioni per mettersi in mostra In generale per un giocatore del suo calibro ci s aspetta sempre quel guizzo in più.

Piscopo 5 Letteralmente preda della morsa difensiva dell’AlbinoLeffe, si muove poco e non crea pericoli alla retroguardia avversaria essendo poco sostenuto dai compagni.

30’ st Manzari 6 Fin dal suo ingresso si dimostra voglioso, faticando con e per i compagni durante gli ultimi minuti, in una situazione francamente difficile da cambiare.

Doumbia 5.5 Troppo poco, una gara incolore del francese, che non aiuta tatticamente e non produce nulla di offensivamente valido.

24’ st Foresta 6 Come Manzari, prova a contribuire alla reazione generosa ma disordinata della squadra, cercando una conclusione proibitiva.

All. Baldini 5 Difficile giudicare complessivamente la prestazione odierna. La partita si è di fatto conclusa nel primo tempo, e i cambi non si rivelano certo risolutori. Paga una condizione mentale dei suoi disastrosa viste le ultime gare, e la classifica si fa seriamente preoccupante.

ARBITRO

Scatena di Avezzano 5.5 Ha tanto da lavorare in una gara ricca di tensione e di difficile gestione, Rimangono dubbi sulla gestione generale del metro di giudizio durante tutto l’arco della gara, e in particolare su qualche episodio che poteva condizionare l’andamento del match.