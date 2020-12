Juventus U23 – Alessandria serie C: Pisseri insuperabile, Eusepi punisce i bianconeri nel finale

Colpo di maestria per l'Alessandria, che va a vincere al «Moccagatta» da avversaria. La Juventus Under 23 infatti gioca in casa, gioca bene, gioca con occasioni, ma va sotto a 11' dalla fine e non recupera più dopo aver fallito molte occasioni da rete. Il rammarico della formazione di [...]