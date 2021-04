Lecco-Pro Patria Serie C: Gatti, una zampata che vale tre punti. Blucelesti in affanno e meritatamente sconfitti.

Pro Patria corsara al Rigamonti–Ceppi, espugnato per la seconda volta in questa stagione. Un'impresa non da poco quella dei «Tigrotti», capaci di sconfiggere i rivali lacustri per la undicesima volta consecutiva in altrettanti anni. Infortuni, squalifiche e le fatiche dell’impegno infrasettimanale condizionano il rendimento di un Lecco che pare [...]