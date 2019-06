Pro Patria: Andrea Disderi è il nuovo Preparatore Atletico

Ormai è ufficiale, comunicano i biancoblu, Andrea Disderi si occuperà della guida atletica dei ragazzi del presidente Patrizia Testa. Disderi, nato a Biella nel 1983, può vantare di un passato da Preparatore Atletico di tutto rispetto, contando presenze anche nel calcio professionistico. Egli ha una formazione professionale presso la Suism Torino, dove si laurea in Scienze Motorie; dopo di che consegue una laurea magistrale in “Scienze e Tecnica dell’allenamento” e infine conclude gli studi con un Master in “Traumatologia”. Ma non si ferma qui: infatti riesce ad ottenere il patentino di Preparatore Professionista e anche quello di Allenatore Uefa B.

Il suo vero punto di forza, tuttavia, è la sua esperienza, egli infatti vanta nel suo passato una presenza, dal 2011 al 2015 presso la Virtus Entella sempre come Preparatore Atletico, dove ha dato sicuramente un grande aiuto per l’impresa che ha portato la squadra biancoceleste fino alla Serie B. Nel 2015 cambia e va al Mantova in Lega Pro, sempre con lo stesso ruolo e qui rimane fino al 2017 (l’anno dei disastri nel Mantova: la società non si iscrive in Serie C e viene di conseguenza retrocessa in D per l’annata successiva).

Ed ora, per la stagione 2019-2020, per lui c’è un posto nello staff tecnico dell’Aurora Pro Patria, società che tutt’ora milita in serie C. Rinnova, inoltre, per i biancoblu, Stefano Bacciocchi, collaboratore esperto nel Recupero Infortuni che affiancherà Disderi per la prossima stagione.

